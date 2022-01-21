新北市三重區慈祐公園第二階段改善兒童遊戲區，今（21日）完工啟用，提供孩童遊憩新選擇。（三重區公所提供）

新北市三重區慈祐公園第二階段改善兒童遊戲區，今（21日）完工啟用，提供孩童遊憩新選擇。（三重區公所提供）

新北市三重區慈祐公園第二階段改善兒童遊戲區，今（21日）完工啟用，提供孩童遊憩新選擇。（三重區公所提供）

新北市三重區慈祐公園第二階段改善兒童遊戲區，今（21日）完工啟用，提供孩童遊憩新選擇。（三重區公所提供）

新北市三重區慈祐公園設立逾30年、設備老舊，三重區公所從2020年開始分二階段改造公園，第一階段更新舊舖面、規畫行人動線及提供民眾運動的多元廣場，如今第二階段改善兒童遊戲區，今（21日）完工啟用，提供孩童遊憩新選擇。

三重區長陳奇正表示，慈祐公園位於仁愛街425巷內，為標準的鄰里公園。因公園設置已逾30多年，設備大都老舊。從2020年開始分二階段進行公園全面大改造，第一階段先更新舊舖面、規劃適當行人動線，完成供民眾運動的多元廣場、成人體健區，並拆除使用率低的羽球場闢建出一個面積360平方公尺的大草坪。

2022年則完成第二階段的改造，在兒童遊戲區新設流線形的溜滑梯及彩色無縫地墊，提供孩童遊憩新選擇，兒童遊戲區今（21日）完工啟用。

新設置的遊樂設施鄰近成人體健區，親子可共同前往公園休憩玩樂時，大人可邊活動筋骨邊看照在遊樂場放電的孩童，而非僅能坐在遊戲場旁。體健設施規劃有腹肌版、上肢牽引器、漫步機、雙人浪板、雙人大轉輪、肩關節康復器、三人扭腰器及滾背器等8組，提供附近長輩兼顧上肢及下肢等豐富運動的好所在。

陳奇正進一步表示，雖然這座鄰里公園不大，此次做的改造。特別感謝慈祐里蔡清山里長的爭取，及陳啟能議員建議款和公所預算支應，也感謝公所團隊的努力，才能促成這樣一座綠意盎然的公園，期盼能帶給三重居民更優質的遊憩空間。

三重區公所表示，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與。

另因新北市各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限影響功能性及美觀，或當初設計缺乏無障礙通行空間等通用設計，自2021年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。