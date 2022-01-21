高雄本土確診數暴增，市府公布確診個案相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄本土確診數暴增，市府公布確診個案相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄本土確診數暴增，市府公布確診個案相關足跡。（高雄市府提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市長陳其邁。（洪靖宜攝）

本土疫情燒進高雄！21日新增10例本土確診個案，再現雙位數，高雄市長陳其邁14日下午召開記者會，宣布新增確診個案是與為案18156的高雄港工作同事和到診所就醫時時被傳染，市府也公布確診者足跡。

高雄一家三口被發現確診，其中4歲男童(案18155)就醫採檢發現確診，Ct值為20，再揪出雙親也都確診，父親(案18156)Ct值11.5、母親(案18157)Ct值24.8，經疫調，父親(案18156)在高雄港工作，為船舶引擎維修員，高雄港34號碼頭昨起擴大採檢，今再新增118號碼頭也設置採檢站。

高雄市府21日公布10例新確診個案，經查，曾案18156曾於19日到診所看病，就在短短半小時左右，傳染給同來看病的案18217、案18216、案18218。

另外，在工作場合上，因案18156為船舶引擎維修員，13、14日曾上新光輪，搭乘由案18186駕駛的交通船，同天也載過為日用品經銷商的案18187，而18156及案18187這2人曾在船上拿下口罩吃東西聊天，接著案18211及案18214鐵工也曾上新光輪工作，而職場上的密切接觸者案18212、案18213、案18215也確診。

衛生局也公布相關足跡，包含案18186曾於13日到過大港超市中洲門店、13、14日到高雄港44號碼頭、16日至18日到過大汕頭漁港；案18187曾於13及19日到過米寶便當、15日到港都燒臘、17日到三多四路上的全聯福利中心、19日到廣福土托魚羹；案18212曾於10、11、16、17日到過健身工廠三多廠、15日到海光俱樂部中餐廳、20日到過7-11新旗勝門市、7-11旗海門市；案18215於15日曾到過八方雲集鳳山五甲店、19日瑞興市場、陸發機車行、正心律動骨架平衡技術、20日到過旗津區旗津二路上無店名早餐、及旗津區上竹巷的福利社，其餘正在疫調中。