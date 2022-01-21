新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內今新增23例本土個案，其中台北有3案、桃園及高雄各10案，創下今年以來本土個案最高紀錄。除原有的清潔員、西堤餐廳、高雄一家三口都有延伸個案外，亦波及到曾到西堤用餐移工的職場同事。

指揮官陳時中表示，本土23名個案中，清潔人員（案18225）是在檢疫期滿時檢出，另防疫計程車（案18020）定序出爐，為14日自澳洲返台的旅客所傳染，源頭已清楚。

西堤中壢中山店群聚案，今再增3人確診，為案18083的弟弟（案18185），以及經貿園區的2名移工（案18219、18220）餐，其中2個移工一開始沒有採檢，後來出現症狀採檢確診，匡列相關接觸者，延伸出4名公司接觸者確診，全公司有6人確診。而同樣在1月9日去西提用餐的案18051，亦新增出1名同時間在診所就診的接觸者染疫，為案18181。

至於東吳進修班個案（案18116），新增1進修班同學確診，即案18182，但是Ct值35，二採陰性，還需進一步判定，若其他人員沒有染疫，基本上校區的影響還不是那麼大，但還需要觀察；此外，今日也新增1名陪病時檢出陽性者（案18183），Ct值37.1，將二採複驗。

針對西堤中壢中山店工讀生延伸出的中壢高商群聚，新增1老師確診（案18184），因和學生有所接觸而被匡列，其小朋友就讀於另一個高中，但是沒有證據顯示該高中是風險區域，因為個案在15日的採檢為陰性，16日進入集中檢疫所，進入檢疫所後才確診。

此外，亞東護理師（案17967）的定序今出爐，和8B病患定序差1個位點，從這裡傳過來的機率最高，和外面的不像。可以得知護理師不是從社區感染，而是在醫院感染，至於病房不同，如何從8B傳來，有待疫調釐清。

至於高雄一家三口案，陳時中表示，昨已經展開大規模疫調，接觸者有2條線，一個是交通船的2名工作人員18186、18187，以及5名另一家公司的工程、維修人員（案18216、18217、18218）。高雄已經做列冊，也核對健保資料，對於這段時間看過病的，會做更詳細疫調，透過廣泛大量的篩檢，及時控制疫情。

陳時中表示，該父親比小孩更像指標個案，和船上的人室友接觸，船已離開台灣，時序上是13、14日進入船舶，不過該船已駛往韓國，我們已通知韓國，盼互相交換情報，釐清感染源。

另今日也新增1名境外移入個案延伸的本土個案，為一個媽媽（案18175），因照顧加拿大返台的小孩而染疫，算是本土案例。