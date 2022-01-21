店面及土地價值，房屋屋齡再老，也有人買！根據台灣房屋調查， 去年六都最老房屋交易屋齡都超過70年，去年12月交易的桃園區站前商圈的新民街二層樓加強磚造透天厝屋齡更達105年，以總價950萬元出售，成為去年六都屋齡最老的交易案。

台灣房屋調查顯示，2021年六都都有屋齡超過70年的老屋交易，除了桃園區新民街老厝外，高雄鳳山光遠路去年4月也有一間屋齡達104年的老屋交易，此外，新北市淡水區的重建街、台南市鹽水區的中山路，都有屋齡達95年的老厝交易，台中市東區大公街、台北市北投區育仁路各有一層平房老厝交易，屋齡分別達85年、70年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般自住型購屋者「喜新厭舊」，對於購買屋齡30年以上的物件仍有疑慮，因此市場上老屋交易，主要分兩大類，一則位屬精華商圈，具有店面租金收益價值，一則為都更改建效益，吸引投資者進場整合。

統計顯示，去年全台所以房屋交易中，屋齡30年以上的占約34%，較前一年度增加3個百分點，其中台北市買老屋的比重最高，有54%的交易均為購入屋齡30年以上老屋，年增近6個百分點。

張旭嵐表示，台北市房價高，想要卡位台北市門牌，不是買「老屋」就是買「小宅」，包括大安區、天母或民生社區等炙手可熱住宅區，屋齡超過40年以上老屋所在多有，即使屋況老舊，但經過重新裝修後仍有新貌，長遠則有都更危老重建價值，都會區老屋仍頗具市場性。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，銀行放貸會評估建物耐用年限，磚造房屋耐用年限為25年、加強磚造房屋耐用年限為35年、鋼筋混凝土及鋼構則為50年，若非精華地段的老屋，貸款成數恐只有5~6成。張菱育提醒消費者，購買屋齡超過30年的物件，除了原本的裝潢規畫，最好多抓一點預算，入住前先更換水電管線，讓老屋也有新屋的居住品質。