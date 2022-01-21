台北市東區街景衛星地圖。（Google地圖截圖）

據大陸國家航天局官網消息，高分辨率多模綜合成像衛星(以下簡稱高分多模衛星)投入使用儀式昨天（20日）在北京舉辦，大陸國家航天局副局長吳艷華出席並致辭。本報記者發現，現場展出的應用照片中，右三為台北市的空拍圖，畫面中上方的松山機場跑道、蜿蜒而過的基隆河道、民權大橋、麥帥二橋、環東大道、中間靠左邊有個銀色反光的物體是遠雄大巨蛋、黃色屋頂的國父紀念館等著名地標建築都清晰可見。

大陸自然資源部、應急管理部、農業農村部、生態環境部、住房和城鄉建設部、國家林業和草原局、中國衛星發射測控系統部、中國航天科技集團有限公司共同簽署高分多模衛星投入使用證書。

高分多模衛星是大陸《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015-2025年)》中高分辨率綜合光學遙感科研衛星，是中國空間基礎設施重大工程的重要組成部分。該星於2018年立項，2020年7月3日在太原衛星發射中心成功發射，2021年12月17日完成在軌測試總結評審，測試結果表明衛星狀態良好，功能性能正常，達到研制建設總要求規定的各項工程指標，滿足應用系統需求，具備投入使用條件。

作為中型敏捷遙感衛星公用平台首發星，該星配置了高分辨率相機、大氣同步校正儀等業務載荷以及激光通信終端試驗載荷，具有四大特色：一是該星是「十三五」大陸國家民用空間基礎設施規劃的首發科研衛星；二是使中國民用衛星獲得最高分辨率影像，實現1個全色、8個多光譜譜段，最高分辨率0.5米，標誌中國光學遙感衛星研制總體水平已進入國際先進行列；三是實現平台的高精度、高穩定度、敏捷機動控制技術在軌驗證；四是作為中國民用航天首個採用政府與社會資本合作模式(PPP)項目，開闢了國家公益與商業運營結合的新模式。

該星實現了四個「首次」：首次突破同目標同軌多角度成像、任意向主動推掃成像等敏捷成像技術；首次具備中國民用衛星高分辨率圖像地面大氣同步觀測數據校正處理的業務化應用能力；首次在軌實現星-星-地全鏈路中繼數據傳輸，大幅提升衛星應急響應能力；首次實現星上特定區域圖像的快速提取與處理技術在軌應用。在軌運行期間，衛星實現了新一代中型敏捷遙感衛星公用平台首飛及各項技術在軌驗證，提升中國高分辨率敏捷成像衛星研制與應用水平。

利用高分多模衛星0.5米分辨率全色、2米分辨率多光譜數據產品，可進一步滿足大比例尺國土調查與測繪、重點區域自然資源遙感監測、災害風險與應急監測、農業資源調查、生態環境精細化監測、生態保護紅線監管、城市精細化管理、森林和草原動態監測與評估等領域對高精度遙感數據的迫切需求。