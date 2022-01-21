巧克力吃多會變胖，不過巧克力其實有益健康。營養師林雨薇表示，氣溫變冷且溫差大，容易造成心血管疾病患者不適送醫，其實平時可以吃黑巧克力降低血壓，且研究發現，每週吃5次黑巧克力與沒吃者相比，可降低57％罹患心臟病的風險。

營養師林雨薇在臉書粉專提到，甜點經常使用黑巧克力或白巧克力，而這兩種的主原料都是可可豆，一般吃到的黑巧克力、可可粉，由非脂可可固形物及可可脂製成，再添加不同比例的糖、香料、乳粉、卵磷脂、植物油等，製作成市面上各種純度的巧克力，而白巧克力則是用可可脂，加上不同比例的糖、香料、乳粉、卵磷脂、植物油等進行調製。

營養師林雨薇提到，吃巧克力能保養血管，主要關鍵分為2個，第一是「選黑巧克力非白巧克力」，可可豆中的非脂可可固形物富含抗氧化物質，包括多酚、黃烷醇、花青素和兒茶素，以及有機酸、可可鹼、咖啡因等，但白巧克力製作過程並無使用非脂可可固形物，因此雖然入口即化，但糖分比黑巧克力多。

第2關鍵是「吃純度85％黑巧克力」，每天吃20公克90%以上純度的黑巧克力，能維持左心室及肱動脈血管彈性及適應性，若補充30公克85%以上純度的，可透過調整腸道內菌叢生態，改變腦神經傳導物質分泌，進而讓心情變好。

●黑巧克力對血管的4大好處：

1.降血壓

黑巧克力中的黃烷醇能刺激動脈內皮細胞，生成一氧化氮（NO），促使動脈血管放鬆，降低血流阻力，進而降低血壓。

2.增加好膽固醇

研究團隊曾找23位年齡介於21至62歲的男女進行實驗，讓他們每天補充22公克的可可粉及16公克純黑巧克力，發現有助於降低體內的氧化低密度脂蛋白膽固醇（ox-LDL，壞膽固醇），對於高膽固醇者，同時出現增加高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）的情形，有助於減少血管硬化及管壁狹窄風險。

3.皮膚健康

黃烷醇可以防止陽光傷害，進而改善皮膚血液流暢，增加皮膚細胞的緊密度。

4.降低心臟病風險

有研究單位收集4970名年齡25至92歲的受試者，進行飲食問卷調查，並詳細紀錄個人飲食情形，發現每週有習慣吃5次以上黑巧克力者，與沒吃巧克力的人相比，罹患心臟病的風險降低57%。