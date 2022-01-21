新冠肺炎本土個案連環爆，西堤群聚案增2移工確診，不過移工一開始並未採檢，直到主管得知後才接受採檢，進而延伸至職場群聚案，目前經貿園區累計6人染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今早醫福會執行長王必勝已前往現場，了解移工宿舍要如何改善。因1月9日到現在已經周，若工廠的疫情不是特別嚴重，再次匡列應能控制住。

西堤群聚案新增2名移工染疫，這兩個案例起初沒有去採檢，直到出現症狀，主管得知以後才安排採檢。而移工確診後，公司4名接觸者被匡列採檢也確診，該公司目前有6人確診。

針對此經貿園區群聚案，陳時中表示，王必勝今早已前往現場，因他對宿舍分配有經驗，早上現場已採檢1000多人，會勞動部合作看看宿舍要如何做改善。

針對當前本土疫情，陳時中表示，從機場到聯邦到西提，線路清楚，但是還是有零星的漏網之魚，已經到後期。1月9日吃飯的到現在已經一周，工廠的檢驗、染疫情形若不是特別嚴重，再一次的匡列應能控制住。

另新竹的一家四口案原本很擔憂，陳時中表示，當時定序後得知是西堤的延伸，脈絡已清楚。至於大湳市場的母女，來源還不清楚，亞東醫院的感染源也清楚了。雖然今天的案例較多，但是都有脈絡可循，高雄新增的個案也希望能及時控制著。