持續開拓新店型，乾杯集團首家頂級火烤兩吃「黑毛屋本家 台中市政店」首次在日本和牛鍋物專賣店設置燒烤台，提供老乾杯等級燒烤美饌，並順應防疫趨勢，大幅度包廂設計空間，還有媲美招待所的VIP包廂，客單價挑戰1500元。

乾杯集團展店腳步密集，目標年展15家，截至目前總店數58家，台灣38家、中國大陸20家，年底總店數有望推升至70家。

看好台中市政商圈，鎖定白領、高端客群商機，繼老乾杯台中市政店後，乾杯集團此次以頂級和牛鍋物品牌「黑毛屋本家」切入市場，更首次結合集團「燒烤」強項將級別再升一個檔次。

此店為「黑毛屋本家」首次以大幅度獨立包廂規劃，具隱蔽性與奢華大氣風格，貼近台中市場喜好，同時兼具防疫取向，將不同桌客人間隔開來，提升消費者用餐安心感，並搶於春節前開幕搶攻連假商機，有望再為集團挹注亮眼佳績。

「黑毛屋本家」鎖定追求頂級美味的饕客，以客單價1500元提供套餐式鍋物服務，主打涮涮鍋、壽喜燒、芙蓉美人鍋、摩滋鍋、嚴選龍蝦海鮮鍋五款風味鍋物，依序品嚐前菜、鍋物、主餐、逸品、甜點與飲品，品嚐世界級日澳和牛、伊比利豬、各式極品海鮮、手工肉丸及蔬菜、豆腐無限供應，連沾醬都是店家自製而成的精心美味。

首次將燒烤服務結合進鍋物店，在吧檯中心打造燒烤高台，賓客用餐的同時享受燒烤秀的視覺饗宴，提供MBS8-9＋級澳洲和牛肋眼牛排、嚴選龍蝦、北海道生食級干貝、中卷、以及一夜干5道燒烤料理，由專業料理人烤至完美熟度後送至賓客桌上享用；同時供應清酒、葡萄酒、香檳、燒酌、威士忌、果實酒、啤酒等高達40款酒飲，在各式美酒的催化下讓用餐氣氛更加愉悅盡興。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障