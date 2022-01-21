英國首相強森（Boris Johnson）因為深陷新冠疫情期間的「派對門」醜聞，飽受排山倒海而來的批評。他或許面對保守黨內，還有在野黨的痛批，但這並不意味他失去了戰鬥意志。
據美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）報導，強森周三在下議院接受質詢，面對有關他處理新冠疫情的表現，以及他在全英封城期間，竟然參加員工聚會等尖銳的問題。
自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）利用這點來攻擊他，接著逼他下台。但BBC推特影片顯示，強森不甘示弱，隨即撂出中文說，「你好」、「認識你很高興」。
上星期傳出，身為中方間諜的華裔女律師李貞駒秘密捐了約70萬英鎊（近2640萬台幣）政治獻金給工黨，以協助北京干擾政局。而議會紀錄顯示，戴維據說2013年時拿了李貞駒5,000英鎊（近19萬台幣）獻金，但他一直堅稱，根本不記得雙方見過面。
當時戴維是能源和氣候變化大臣，並才剛訪問過中國，不過他說，兩者間毫無關係。顯然，強森撂中文是想勾起他的記憶。
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