英相強森撂中文猛酸對手

英國首相強森（Boris Johnson）因為深陷新冠疫情期間的「派對門」醜聞，飽受排山倒海而來的批評。他或許面對保守黨內，還有在野黨的痛批，但這並不意味他失去了戰鬥意志。

據美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）報導，強森周三在下議院接受質詢，面對有關他處理新冠疫情的表現，以及他在全英封城期間，竟然參加員工聚會等尖銳的問題。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）利用這點來攻擊他，接著逼他下台。但BBC推特影片顯示，強森不甘示弱，隨即撂出中文說，「你好」、「認識你很高興」。

"The House and country can no longer trust the PM with the nation’s health" Lib Dem leader Sir Ed Davey says



Boris Johnson responds "你好" adding "I don’t agree with him"https://t.co/vBlve9AILl pic.twitter.com/Lgecd5NwOD — BBC Politics (@BBCPolitics) January 19, 2022

上星期傳出，身為中方間諜的華裔女律師李貞駒秘密捐了約70萬英鎊（近2640萬台幣）政治獻金給工黨，以協助北京干擾政局。而議會紀錄顯示，戴維據說2013年時拿了李貞駒5,000英鎊（近19萬台幣）獻金，但他一直堅稱，根本不記得雙方見過面。

當時戴維是能源和氣候變化大臣，並才剛訪問過中國，不過他說，兩者間毫無關係。顯然，強森撂中文是想勾起他的記憶。