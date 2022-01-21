今年在台灣桌球界傳來令人振奮的消息，年僅13歲的小將郭冠宏在111年桌球國手選拔賽男子組脫穎而出，打破前輩江宏傑、林昀儒紀錄，成為台灣最年輕成人桌球國手。而據傳他目前已正式申請進入國家運動訓練中心，希望自己能在15歲時闖進巴黎奧運！

郭冠宏在本月10日的國手選拔賽嶄露頭腳，擊敗幾位擁有國手資歷的強敵，首次參加選拔賽就順利取得國手資格，堪稱一大驚奇，而接著他在18日的111年桌球國手排名賽男子組碰上東奧國手陳建安，沒想到他初生之犢不畏虎，成功贏下大前輩，也讓對方無緣杭州亞運。

在此戰過後郭冠宏向世人證明他能成為國手絕非僥倖，抱著強大信心在最近申請進入國家運動訓練中心，希望能朝奧運舞台邁進。而其實他早在10歲還未成為國手時，就對此相當執著，為自己設定前進奧運的目標，現在他可說是一步一腳印朝著願望前進。

郭冠宏小學5年級開始接受非常專業的訓練，進入有「台南幫」稱號的台南市桌球館體系，接受江宏傑過去的雙打戰友黃聖盛指導，黃聖盛曾和江宏傑攜手拿下世大運男雙冠軍、科威特公開賽雙打金牌，所以郭冠宏受到的指導完全是「金牌等級」，絕不馬虎。

之後郭冠宏升上國一表現突飛猛進，教練黃聖盛直言他擁有極高天賦，資質優於自己桌球生涯任何一個時期，前進奧運不無機會。而郭冠宏除了天賦高，也勤奮加強自己的技術，他每天上午9點到晚上9點都待在桌球館苦練，對自我要求相當高，相信他前進奧運絕不是夢！