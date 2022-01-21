連靜雯與黃露瑤日前一同到至善汐止Wawa森林兒少社區聚點做公益。（楠軒工作室提供）

連靜雯與黃露瑤日前一同到至善汐止Wawa森林兒少社區聚點做公益。（楠軒工作室提供）

連靜雯與黃露瑤日前一同到至善汐止Wawa森林兒少社區聚點做公益。（楠軒工作室提供）

斜槓女王連靜雯日前與黃露瑤年末送暖，將熱飲、冷凍新鮮食材，與自己品牌「靜享」蕎麥拌麵、雞腿湯麵，送往位於新北市的至善汐止Wawa森林兒少社區聚點，一到場造成轟動，孩子們克制不住興奮情緒，大喊「正妹」、「我在電視上看過妳」，臨走前還有孩子說「我要跟妳回家」讓眾人笑翻。

去年黃露瑤就曾協助簡沛恩，疫情期間身體力行的將必可蜜飲料外送至許多公家單位，給辛苦的工作人員們，這次在歲末年終，黃露瑤也特地聯絡，希望可以送一些冷凍食材、麵食給小朋友們，連靜雯聽聞此事，二話不說的排出行程共同加入送暖的行列。

連靜雯與黃露瑤和孩子們一同分享故事，也耐心的以孩子們能理解的方式，回答許多天馬行空的問題、了解這些都市原住民的孩子，在Wawa森林兒少社區聚點的日常。連靜雯表示，自己從小就是鑰匙兒童，因為父母都忙於工作，所以從小獨立又叛逆，看到現在小朋友有一個共同的據點可以聚在一起玩耍、念書，覺得很感動、也很感謝至善基金會的付出。

她說，「除了見見這些小朋友外，也是多了解不同的慈善單位，等他們如果需要什麼資源的時候，也可以多發動身邊有號召力的人一起幫助他們」。連靜雯在現場透過至善基金會認養了一位貧困孩童；黃露瑤則表示，「忙的時候都會以捐錢來代表心意，但時間許可下，身體力行的感覺特別不同，小朋友的反應都很可愛也很直接！」

「Wawa」是阿美族語「孩子」的意思，2018年至善基金會因服務需求，擴大了服務範圍，從駐點花東新村原住民國宅到扎根汐止區樟樹灣，以自籌經費的方式，成立「至善汐止Wawa森林兒少社區聚點」。服務對象含括幼兒家長、幼兒，到國、高中青少年，是都市原住民孩子的避風港，是孩子的第二個家。由專業社工為孩子與親子設計活動，提供親職玩具角落、學童課後照顧、共學、共煮共食及青少年情緒支持團體等。