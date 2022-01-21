為緩解立陶宛與中國大陸的緊張情勢，立國總統瑙塞達敦促外交部與歐盟夥伴協商，擬定計畫讓該國與北京糾紛「降溫」；孰料，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）20日宣布的降溫計畫，卻是打算針對北京不宣而制裁的行徑，向世界貿易組織(WTO)提出訴訟。甚至，對於更改台灣代表處名字一事，外長更重申不會讓步。

根據立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，藍斯柏吉斯證實已於19日向總統瑙塞達遞交該計畫。依據計畫，「我們通知北京，我們正收集相關證據，並將其違反貿易協定的行為遞交給歐洲當局。這些證據很可能會提交給WTO，並正式立案處理」。

他表示，「我們正通知北京，歐洲不會袖手旁觀、毫無作為。歐盟正監控情勢，並積極研究如何透過法律手段解決問題」。

不過，藍斯柏吉斯也坦言，無法保證這項計畫產生具體效果的日期。他強調，「立陶宛會盡自己的努力，但真正的降溫取決於中國。我們還無法確定何時、會以何種方式進行回應」。

自以台灣名義開設代表處以來，北京一再要求立陶宛「正名」；對此，藍斯柏吉斯強調，政府不會在此議題上改變立場。「不，讓步不在政府的計畫中」。

相反地，藉由這次糾紛，立陶宛積極行動，包括開闢新市場、結交新夥伴，加強與舊夥伴的關係，如擴大與美國的關係，反而能為立陶宛帶來可觀利益；更何況，美國的戰略支持對立陶宛也極其重要，而這些都是立陶宛正在做的。

他甚至爆料，19日與總統瑙塞達與會代表更表示，早在決定開設台灣代表處之前，立陶宛企業就已經在大陸市場遭遇問題。LRT指出，2021年秋，北京暫停行經立陶宛的中歐班列，停止發放食品出口許可，降低立陶宛信用貸款額度，之後更傳出立陶宛的資訊一度自海關系統中消失。

先前總統瑙塞達才要求外交部，針對如何「降溫」與北京的外交糾紛提出計畫；孰料藍斯柏吉斯反倒火上添油，打算將戰線擴大。加上之前瑙塞達抨擊外交部在同意開設台灣代表處上，並沒有徵詢過自己意見，總總跡象不免讓人懷疑立陶宛政局是否出現內部政爭。