高雄1天10確診，高雄巿長陳其邁21日公布2級加強版的防疫措施，包括加強場所人流管制等。至於臺灣燈會在高雄，2月1日的點燈活動將取消。

高雄巿公共運輸部分，防疫措施2級加強版包括公車、捷運、輕軌、計程車、渡輪等全面戴口罩、車輛清消。另外YouBike加強場站及車輛把手、座墊、車機清消。

運動賽事部分，不集會、取消開閉幕儀式、場地人流管制，參選選手須出示完成2劑疫苗接種小黃卡或3日內PCR證明。

至於高雄零售與批發巿場，即起將派員加強稽查，要求落實防疫措施，包括體溫量測、戴口罩、手部消毒、入場實聯制、禁止試吃以及人流管制等。

目前高巿府所在的四維、鳳山行政中心仍維持聯合洽公、文書交換中心採分流方式進行。

前鎮漁民服務中心、興達港漁夫巿集、蚵仔寮魚直銷中心、漁會門巿、魚巿場等魚貨停止叫賣、容留人數降載，也不提供試吃。

陳其邁說，臺灣燈會已陸續點燈，當初規畫時考量防疫，已採分散式燈區設計，能夠兼顧防疫又可以正常生活。但因這次事件，2月1日的點燈活動將不集會，但作品不關燈。