全球海運巨頭馬士基周四大漲逾3％，但貨櫃三雄今（21日）受到台股崩跌拖累，股價持續下殺破線，其中陽明、萬海更摜破年線，只剩航運大哥長榮撐在年線之上，未來是否也跟進下探年線，想撿便宜船票的投資人該如何操作？前外資操盤手警告，除非有看到萬海、陽明有先站回年線，長榮才可能解除警報，否則目前貨櫃三雄絕對不要進場「接刀、抄底」，不妨參考借券賣出餘額指標，檢視三雄籌碼面，有好轉再進場。

隨著台股遭空頭狙擊，電、金、傳哀號倒地，貨櫃航運族群也殺聲隆隆，甚至摜破年線重要支撐關卡，其中陽明大跌4.8%，收在99元，不僅破百元大關，年線101元也失守；萬海終場狂殺5.9%，收在151.5元，年線161元 同樣破底；而長榮崩殺6.8%跌幅最重，收在115.5元，所幸守在年線108元之上。

貨櫃航運擁有高獲利和高殖利率，一直是市場關注焦點，但近期股價慘跌，眼看前一波下殺歷史重演，長榮是否有可能跟進陽明、萬海失守年線，而投資人可趁機進場撿便宜船票嗎？

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程對貨櫃三雄抱持偏空看法不變，他表示，除非有看到萬海、陽明有先站回年線，長榮才可能解除警報，否則投資人絕對不要進場接刀，可以多參考借券賣出餘額指標，好好檢視貨櫃三雄的籌碼面，有好轉再進場、或站回季線再進場，千萬不要抄底航運股。

他提醒，想重新當航海王的投資人，不妨站回季線再進場布局賺價差，嚴守停利和停損紀律，不建議長抱。

貨櫃三雄去年12月營收，不約而同繳出淡季不淡成績。長榮12月營收522.25億元，年增112.47％，創歷史次高；陽明12月營收為351.07億元，年增108.13％，再創史上新高；萬海12月營收232.52億元，年增107.17％，寫下史上第四高。

貨櫃三雄2021年營收累計一舉突破兆元大關，高達1兆518.86億元。三雄去年第四季獲利、EPS可望再創新高，2021年三雄總獲利上看5000億元以上，各家EPS將有機會挑戰44～48元。

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。