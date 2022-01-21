靖成美文化園有台版兼六園美譽，1月24日到2月28日開放設籍彰化縣田尾鄉、永靖鄉，且生肖屬「虎」的民眾免費入園。（吳敏菁攝）

永靖成美文化園有台版兼六園美譽，承襲了枯山水庭、白紗青松庭、瀑布、天然畫框、池庭等特色，日前特別請日本庭園匠師石田京市，運用職人經驗規劃設計庭園風貌，進一步打造結合日系庭園美學、古蹟底蘊的創新文化園區，迎接新春，遊客可租借日本浴衣或改良式旗袍變裝遊走園區，進行最夯的沉浸式體驗，1月24日到2月28日開放設籍彰化縣田尾鄉、永靖鄉，且生肖屬「虎」的民眾免費入園。

成美文化園執行長章嘉和表示，園區佔地10公頃，其中西園區約3.5公頃，主要看點包含百年三合院成美公堂、匠心獨具的和園、充滿北國風情的落羽松秘境，以及可媲美葡萄牙漂浮傘街的油紙傘大道。東園區則佔6.5公頃，其中包含可透過落地窗直接看到百年松柏景觀的餐廳，以及大型綠化林蔭停車場等。

章嘉和表示，園區內成美公堂始建於1885年，2005年起由許多國寶級匠師耗時7年，依傳統建築工法進行修復而成。去年剛獲文化部的古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎，是彰化縣內首例獲獎單位，也是台灣首例採1：1試作區確認工法再來修復的百年古厝，從磚瓦到門窗處處都有文化小故事。

新春期間有日本新品種花卉亮相，連同原有的百日紅、玉蘭花及許願藤等，總計將有近上萬株的草花可供遊客欣賞與拍照打卡；還可租借日本浴衣或改良式旗袍變裝遊走園區，進行最夯的沉浸式體驗，滿滿的佈置，就是要打造最有年味的走春景點。

園區將從1月24日到2月28日開放設籍彰化縣田尾鄉、永靖鄉，且生肖屬「虎」的民眾免費入園，其他民眾入園規定可查詢網站，期間若中央流行疫情指揮中心發布特殊防疫規範，調整入園優惠措施。