疫情趨緩，產線復工、產能利用率提升，產線及營業市場在越南的紙尿褲廠泰昇-KY（8480）、衛廚浴設備廠凱撒衛（1817），以及膠合板廠綠河-KY（8444）指出，2022年的營運在出貨恢復正常、東南亞消費市場回溫下，可望逐季提升。

紙尿褲廠泰昇在越南的營收占47％、柬埔寨有32％、緬甸則有3％。

在柬埔寨、越南消費市場逐漸恢復正常下，泰昇指出，2021年第四季的營運已縮小下滑幅度。從2022年的第一季銷售市況來看，出貨已增加。

在越南主要銷售衛浴、櫥櫃、水龍頭等產品為主的凱撒衛，當地營占比約是整體營收的36％左右。凱撒衛指出，越南市場受衝擊最大的時間是2021年的第三季。在越南陸續解封後，第四季開始，對整體營收的貢獻度已漸恢復正常。

至2021年底，凱撒衛越南產線在上工率提升下，瓷器廠產能已達60％、龍頭廠70％、櫥櫃廠80％，越南市場部分營收逐步恢復約90％。預期，在遞延出貨以及當地必需品剛性需求下，越南市場2022年第一季就可恢復成長動能。

營運地在泰國，主要銷售市場在馬來西亞的塑合板廠綠河指出，2021年受疫情的衝擊較小，2021年的第二季是谷底。

在馬來西亞、越南等地內裝修市場景氣恢復下，加上塑合板第三條產線的加入下，預期，綠河2022年的營運會重回疫情前的成長動能。