2021年9～10月統一發票1千萬元特別獎、200萬元特獎各有5張還未兌領，其中一張是在金玉堂屏東店花8元買螢光筆中千萬元，另一張是在金玉堂桃園分店29元買自動鉛筆中200萬元。

財政部表示，2021年9～10月期統一發票中獎的兌領期限只到3月7日，中獎人應儘快領獎，以免錯失大獎。而2021年11～12月期統一發票將在1月25日開獎。

2021年9、10月期共開出13張1千萬元中獎發票，如今還有5張尚未兌領，除金玉堂屏東店8元螢光筆以外，另4張1千萬元中獎發票分別為新竹Big City遠東巨城購物中心60元停車費，高雄楠梓「建佑藥局」400元發票，高雄「定食8」愛河家樂福店470元餐費，以及台南市賓士KTV府前店2602元發票。

至於2021年9～10月期200萬元發票也有5張未領，除金玉堂桃園龜山店29元自動鉛筆以外，另4張200萬元中獎發票，包含全家中壢元大一店89元發票，南投埔里「可迪麵包花園」128元食品發票，7-11彰化溪東門市177元發票，以及饗食天堂新北板橋店3057元發票。