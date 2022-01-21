中壢警方在新北樹林破獲大麻，粗估市價破億元。（賴佑維攝）

中壢警方破獲大麻案，桃園市長鄭文燦（中）前往視察。（賴佑維攝）

桃園市中壢警分局破獲大麻案，在新北市樹林區1民宅起出大麻活株686棵，乾燥大麻成品15.16公斤等，總價值粗估破億元，連警方堆放大麻的倉庫都有濃厚大麻味。林姓男子自稱因疫情不容易找工作，上網自學種植大麻，警方依毒品危害防制條例送辦。

中壢警方表示，掌握情資，49歲林姓男子原本擔任臨時工，因疫情期間工作難找，聽聞友人提及大麻可能合法化，從2020年7月承租1民宅，並自行上網學習種大麻技巧，曾失敗多次，去年6月起種植成功，並對外販售。

警方專案小組20日持搜索票和基隆港務警察局刑事隊、新北市樹林分局等，前往搜索，在民宅3至5樓9個房間起出686株大麻活株、15.16公斤大麻花、大麻葉乾燥成品及大量種植器具，估計市價破億元。

桃園市長鄭文燦前往慰勉時，發現滿滿大麻味，他說，這批總價超過億元，流到市面上，對國民健康危害相當大，感謝警方疫情期間，治安不打烊，仍努力破案。他也說，這批大麻種植不容易被察覺，警方抽絲剝繭，才有這樣的成果。也呼籲民眾大麻是毒品，對身體一樣有很大危害，呼籲民眾拒絕毒品。

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