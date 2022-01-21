民進黨屏東縣長初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態參選，地方盛傳，屏東縣長潘孟安為力挺周春米，許多憲政行程都只讓周到場，不讓莊、鍾及其助理到場。潘孟安今出席「提升道路品質建設計畫」剪綵儀式時，當眾發飆，「連出力都沒有，只是來這裡想拍照的，不用啦！」阻擋莊、鍾的助理一起合照。

據悉，「提升道路品質建設計畫」經費來源自前瞻基礎建設計畫，2017年立法院審查預算案時，國民黨立委強力杯葛，藍綠上演肉搏大亂鬥的「全武行」，最終綠營以人牆保護時任行政院長林全上台報告預算案，並讓前瞻基礎建設計畫預算順利通過。

「提升道路品質建設計畫」今舉行剪綵儀式，除周春米親自到場外，莊瑞雄、鍾佳濱均派助理出席，就在來賓準備合影時，潘孟安突然出聲，「連出力都沒有，只是來這裡想拍照的，不用啦！」引發莊跟鍾陣營不滿。

莊瑞雄被問到助理出席剪綵儀式被當眾轟下台回應，前瞻基礎建設計畫經費是執政黨委員靠打架來的，民進黨立委都有幫忙，潘縣長今天的發言可能是因為情緒，比較可惜，地方的事情應該開開心心。

鍾佳濱則說，不理解潘縣長所指沒有出力為何，該工程預算來自前瞻基礎建設計畫，當年民進黨立委不惜在野黨肢體衝突，辛苦讓前瞻計畫能夠通過，如果這樣不算出到力，潘縣長應該說明怎樣才算出到力。