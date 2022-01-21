自從2021年初，美國掀起一陣SPAC(特殊目的收購公司)風潮以來，新加坡這兩天也陸續有兩家俗稱空白支票公司的SPAC，首度在亞洲掛牌交易。

繼20日被新加坡主權基金淡馬錫的VTAC（Vertex Technology Acquisition Corporation）搶頭香之後，21日又有與歐洲資產管理業者Tikehau Capital有關的另家SPAC，選擇在新加坡交易所掛牌。

亞洲第2檔SPAC叫做Pegasus Asia，背後大股東是大名鼎鼎的LVMH精品集團執行長，也就是全球數一數二有錢的伯納阿諾特（Bernard Arnault）。

Pegasus Asia目前共集資1.7億新加坡幣，約1.26億美元，並計畫在科技產業中找尋合適併購對象。據悉，在新經濟模式中，有顛覆性的亞太科技新創各個都有被迎娶的機會。

不過，發行時被市場搶破頭大量超額認購，Pegasus Asia每單位5塊新加坡幣的股價，在上市的首日卻沒什麼漲跌變化。

為了爭取成為亞洲首家SPAC上市搖籃，新交所還特別放寬證券規定。不過，還是較美國來得嚴格，例如在星國交易的SPAC，市值一定至少要有1.5億新加坡幣的規模大小。