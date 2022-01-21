仁寶(2324)去年營收第二度破兆元，年增達18%。總經理翁宗斌今天表示，今年仁寶的目標以提升毛利率為首，同時，仁寶今年也會啟動策略性的整併或合作，領域包括車電、半導體及元宇宙。仁寶在產品結構調整上，會降低毛利較低和紅海競爭市場的產品，往技術含量高的新產品發展。

至於市場關心仁寶桃園平鎮廠區停工的情況，翁宗斌表示，目前隔離的員除情侶檔和年輕女性員工外，其他都正常，公司計畫在22日局步啟動復工，完整復工會在下周。

展望今年，翁宗斌認為，疫情進入第三年，現在Omicron疫情不明朗且傳染力快，但終端市場的WFHLFH需求已經呈現平緩。仁寶今年PC和非PC都會呈年增雙成長，但成長是個位數的成長。PC由商用和電競的出貨帶動，非PC例如車電和伺服器及穿戴式表現都會不錯。

在生產基地方面，仁寶預期，越南二廠擴建將在今年下半年完工投產。仁寶同時也在東南亞尋找新的生產基金。另外，仁寶為了因應公司持續成長，整合辦公空間，興建北投士林科技園區的新總部大樓，預計約4~5年完成大樓建置。台灣除了北市科外，也會在台南或高雄找到適合可興建研發大樓的標的。至於和集團的合作方面，仁寶與康舒(6282)、金寶(2312)的合作也會持續加強，如金寶在泰國有廠，仁寶就不需要再於當地建廠。

最後，翁宗斌也強調，仁寶今年一定會加薪，台灣以前的20K，是因為台商投資大陸，現在台商回來，工作機會增加，科技人才稀缺，仁寶不只加薪還會特調。每年仁寶在台灣也都會召募至少500~1000新人。