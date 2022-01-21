連小偷都要拚過年，曾姓男子平時躲在永康區，因犯竊盜遭通緝，缺少盤纏，春節前夕想再幹一票「過好年」，相中安南區安中路一處社區型透天住宅，17日凌晨2時許以工具撬開大門方式潛入，連偷3戶，僅得手3100元逃逸，隔日住戶接連發覺報警，警花19日晚間11時將曾嫌逮捕歸案。

安南區過年前夕發生住戶連續遭侵入行竊，50歲曾嫌因屢犯竊盜罪，遭通緝在逃，無力工作，過年前缺錢度日，日前相中安南區一處社區透天住宅，17日凌晨趁居民熟睡，用螺絲起子撬開大門，連續潛入3家住戶行竊。

曾嫌連偷3戶僅花了40分鐘，每戶只在1樓搜刮現金，其中1戶因急著脫身，僅拿走包包，事後發現裡面僅有證件，沒有金錢，3戶共得手3100元。

社區遭連環竊盜，住戶隔日一早發現奔相走告，人心惶惶報案，警方組專案介入調查。

警方發現，狡猾的曾嫌在犯案前，將機車停在遠處，故意挑小巷繞遠路到犯罪地點作案，增加警方查緝難度，警方仍以車追人，隔兩天就在永康區將他逮捕。

曾嫌落網起初否認偷竊，警方拿出社區監視器拍到的影像畫面供他觀看，他才承認因通緝身分難以找工作，眼看過年卻沒錢，只好鋌而走險，重幹老本行，不料2天就被逮獲。警方依照竊盜罪嫌將他移送台南地檢署。