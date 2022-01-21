古井童屍案為30多年懸案，經新竹地檢署、警方追查，發現無名童屍為高姓男童，當年因生父高姓男子外出送貨，將男童以塑膠鍊綁縛在新北市土城住處，待高男返家發現其子已死，因此將屍體遺棄在新竹老家的古井。高男涉嫌過失致死、遺棄屍體罪，但因當時刑法規定，追訴權為10年，早於1999年失效，因此檢方不予起訴高男。

古井童屍案發現時間與陸正失蹤相隔僅2年，一度被懷疑為陸正，不過2020年6月由法務部發交此案由新竹地檢署重啟調查，警方根據一名高姓男子曾報案指稱哥哥殺子的線索，循線破獲古井童屍案。

現年68歲的高姓男子在檢警找上門後，坦承當年因外出工作、家中無人，因此將弱智的兒子用塑膠鍊綁縛，防止其外出，但到返家時，發現高童疑似在亂動過程中，遭塑膠鍊勒死，高男因此將兒子屍體用汽車載運，並丟棄在新竹老家的古井內，當時因家中有啞鈴，就用啞鈴綁在屍體上。

高男的前妻張女也證實此事，由於當時和朋友出門逛街，把孩子交給高男，但回家時，高男說兒子走失了，找了幾天都沒找到，高男才坦承兒子過世了，高男當時說他很害怕，有幫兒子急救但無效，因此才棄屍在古井內。而高男的妹妹、弟弟也都證實此事，高男弟弟還在2020年3月向警方報案，指稱哥哥殺了侄子。

由於證人對於高童的纖瘦身形、細長臉型說詞，與相驗照片相符，不過因新竹地景發生極大變化，新竹地檢署向林務局農林航空測量所，調閱新竹市金山里新竹市第一火葬場附近的1989年至2009年的航照圖，並傳喚負責埋葬的葬儀社負責人吳男，古井童屍由已逝員工埋在火葬場附近圍牆，但場地因整地、興建清華大學校舍而不可考。

不過清華大學校舍在整建時，曾經挖出無名屍，均遷葬至新竹市大坪頂納骨塔，經區分骨骸，符合高童條件的有6具，其中一具DNA與高男、張女DNA不符，另5具則因時間久遠、骸骨嚴重裂解而未能比對出人類DNA。

儘管未能找到高童骸骨，但比對證人證詞，新竹地檢署確定古井童屍案的屍體為高姓男童，且高男涉嫌過失致死、遺棄遺體罪嫌重大，而高男屍體在1989年12月3日被發現，高男犯行在此之前，依當時刑法規定，追訴權時效為10年，因此自遺體發現日起算，已於1999年失效，因此不予起訴。