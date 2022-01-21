【LIVE直播】台北市防疫記者會

本土疫情持續擴大，台北市政府發言人陳智菡今(21日)指出，在擴大採檢後，又發現一名新確診者，是一位75歲阿嬤，而這位阿嬤還有2位同住孫子，昨已針對兩學校進行停課採檢，目前結果出爐，還好兩個學校師生檢驗都是陰性。指揮中心今公布新增23例本土個案，其中北市新增3例。面對Omicron的傳播速度和疫情變化，台北市長柯文哲在防疫記者會中做出最新說明。

柯文哲說，現在看起來目前Omicron傳播速度，用現有的疫調人力應該圈不住，應該會繼續擴散，連高雄都有，我比較擔心過年，過年期間醫院量能還是會下降，所以中間卡一個四天過年，擔憂篩檢、疫調量能、疫苗施打等；他表示，很科學的講，發現確診案例要圈起來隔離，要確保外面感染人數要小於一個，把疫情控制住，若確診慢兩天，圈得人數就過多，我認為現在要有效圈住不太容易，疫情有點困難。

被問及春節返鄉加強防疫措施？柯文哲說，這題不是醫學問題，是政治文化問題，英國已經下令不用戴口罩，我跟你講，我開玩笑說北市最安全地方是萬華，因為萬華抽血有抗體是97%，英國的方法也是種策略，當然過程會犧牲掉一些人，這沒有標準答案。他提到，北市戶籍人口打滿兩劑超過八成，就算散開也不容易散很快，應該也擋得住，傳播速度不會太快。

柯文哲表示，北市下周一開始有開放24萬劑疫苗，大概應該全都預約完了，對北市醫療系統也是壓力，我看預約很明顯莫德納比BNT快，但這兩種疫苗醫療上沒差別，他提醒民眾沒有莫德納就不用等，可以選BNT，可以讓注射更加順利。