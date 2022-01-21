新莊警分局偵查隊為加強民眾年節期間防範犯罪觀念，特別到場設攤，民眾只要參加機智小問答，就能獲得精美禮品。（新莊警分局提供）

新莊警分局偵查隊為加強民眾年節期間防範犯罪觀念，特別到場設攤，民眾只要參加機智小問答，就能獲得精美禮品。（新莊警分局提供）

新莊警分局偵查隊為加強民眾年節期間防範犯罪觀念，特別到場設攤，民眾只要參加機智小問答，就能獲得精美禮品。（新莊警分局提供）

農曆春節將至，新北市新莊區公所於今（21日）、明兩日分別在區公所、後港市民活動中心、福營行政大樓、福壽市民活動中心舉辦「名家揮毫送春聯」活動，邀請許多書法家到場揮毫寫春聯，新莊警分局偵查隊為加強民眾年節期間防範犯罪觀念，特別到場設攤，民眾只要參加機智小問答，就能獲得精美禮品，現場氣氛相當熱絡，年節氣氛濃厚。

今天的區公所多了不同的「年味」，一邊是現場名家揮毫送春聯，另一邊則是民眾排隊參加新莊警分局舉辦的防罪預防機智問答，小小的攤位立刻吸引許多民眾前來挑戰。

新莊警分局長林温柔表示，年關將至，民眾採辦年貨時，仍要注意貼身財物和皮包，避免竊賊利用人潮擁擠或民眾選購產品分心時，趁機行竊。民眾若有提領大筆現金的需求，可洽詢派出所「護鈔」服務，切記財不露白，勿讓不法份子有機可趁。

新莊警分局長林温柔呼籲，民眾若因返鄉連續多日不在家，建議家中客廳可保留一盞燈，製造家中尚有人在的假象，避免遭到宵小光顧，同時亦可向派出所洽詢「舉家外出居家安全」服務，轄區派出所將視警力規劃巡邏路線，強化見警率。春節期間，新莊分局將持續捍衛轄區治安平穩，確保交通順暢，提供民眾滿意服務，讓民眾溫馨、平安過好年。