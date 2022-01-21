本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今公布台北市新增3例本土個案。北市衛生局表示，案18175為30多歲女性，已接種2劑AZ疫苗，屬於「突破性感染」，因照顧境外移入確診的小孩，1月10日起居家隔離，1月19日採檢陽性，Ct值13。

另一名案18181，是70多歲的女性，已接種1劑莫德納疫苗，曾與桃園確診的案18051足跡重疊，匡列接觸後於19日採檢陽性，Ct值13。足跡包括19日曾搭公車508路（惇敘工商站至捷運芝山站一站）、公車310路（捷運芝山站一站至中山市場站），已匡列居家隔離7人，採檢皆為陰性；擴大篩檢599人，175人陰性、424人檢驗中。

還有一名案18182，一名20多歲的男學生，是案18116同學，19日匡列後採檢確診，Ct值35。他在16日搭公車243路（寧波重慶路口站至台北法院站），去過統一超商英雄館、寶慶遠東百貨Skylark餐廳，還有17日去過春水堂中正店。已完成環境噴消並匡列居家隔離58人；與案18116同步擴大採檢662人，皆為陰性。