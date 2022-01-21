今年清明節有4天連假，交通部民用航空局今宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，將提供1416架次、計13萬9640個座位，並自1月24日上午9時起開放訂位。

清明假期自4月2日至5日，共有4天連假，民航局規劃1日至6日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門）742架次、7萬436個座位數；金門航線486架次、5萬6404個座位數；馬祖航線188架次、1萬2800個座位數，民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續視需求適時增班。

民航局表示，此次清明連假，於尖峰時段4月1日至3日台灣出發往離島方向，以及4日至6日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。