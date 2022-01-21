蔡昌憲以新節目造型亮相，跟林美秀講解道具怎使用。（公視提供）

米可白與藍波台語大比拼。（公視提供）

蔡昌憲和米可白日前帶著新節目到《全家有智慧》宣傳，2人第一次合作兒少節目，蔡昌憲甚至穿著新節目的服裝亮相，阿松看著他握著一根很長的道具，忍不住跟林美秀說：「姐姐，他（指蔡昌憲）說很長的這支是用聲音控制的。」蔡昌憲說：「你看你要怎麼喊它，它可能會發亮！」果然林美秀喊完就立即發亮，神奇的效果讓她嘖嘖稱奇，追問剛剛跳開場舞時怎麼沒亮，蔡昌憲才笑說道具是手動開關，來不急按開關。

另一個來賓則是舞林高手藍波老師，不只會跳舞，台語也是嚇嚇叫，第1關「接龍王」中，蔡昌憲展現深厚的台語底蘊狂得分，讓藍波苦笑地說：「我覺得神不好相處！」所幸上天還是眷顧藍波隊，他們在第2關搶答題成功追平分數，雙方纏鬥到最後1題才分出勝負，由隊長蔡昌憲壓軸登場，不料實力堅強的他竟被「潤餅」考倒，連搶答鈴都不按，直說：「我不知道啦。」遭虧智慧之神不夠力。

其實過程中還發生了一個笑果十足的放送事故，原來是阿松在覆誦題目時，居然不小心把答案講出來，一旁的林美秀秒變臉，拼命忍住大笑的衝動，迅速救場說：「我們現在流行就是先把答案講出來後，看你們的手多快。」阿松事後也不好意思地表示因基隆美食太好吃，害他太忘我就把答案說出來了，他也很感謝林美秀幫他圓場，是個反應很快的主持搭檔。

藍波隊進入第3關後出師不利，馬上丟分的藍波臉色凝重，把拿獎金的機會送給對手蔡昌憲，而阿松看到蔡昌憲自信的樣子，連忙說：「智慧之神剛剛就說應該不對（指藍波的答案）。」他以為蔡昌憲會馬上答題，卻聽到蔡昌憲說：「我們也沒想法！」《全家有智慧》每周一至三晚8點在公視台語台播出。