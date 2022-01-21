大學學測登場，1111人力銀行與TUN大學網合作公布「2022企業最愛大學」，結果顯示，臺灣大學重奪整體冠軍，陽明、清華、臺灣科技大學等依序排名在後，私校中由淡江奪第一；與去年相比企業最愛大學榜單大洗牌，以理工科系為主的大學，不但名次躍進，更佔據排行榜的前段班，反觀以人文科系為強項的大學，儘管擠進前10強，但排名已稍稍滑落。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，從排行榜看出，產業界對資訊科技人才的渴求，帶動理工名校排名向前躍進，整體榜單也打破公私立大學、一般大學與技專校院界線。

何啟聖指出，除公立大學，不乏技專校院與私立大學入榜，包括「臺灣科技大學」、「淡江大學」、「臺北科技大學」、「臺北商業大學」、「輔仁大學」等5所學校都名列企業最愛榜單，比例高達50％。

這份調查「整體排行榜」中，前10名的學校分別是「臺灣大學」、「陽明交通大學」、「清華大學」、「臺灣科技大學」、「成功大學」、「政治大學」、「淡江大學」、「臺北科技大學」、「臺北商業大學」、「輔仁大學」。今年是第二度公布，不分公私立大學與技專校院的「整體排行榜」，相隔短短1年，榜單大洗牌，「臺灣大學」重回冠軍，整體排名亦有大幅度變動。綜觀前10大名校在榜單中位移趨勢，以理工科系為主的大學，不但名次躍進，更佔據排行榜的前段班，反觀以人文科系為強項的大學，儘管擠進前10強，但排名已稍稍滑落。

私校中勇奪第一的「淡江大學」，秉持「國際化」、「資訊化」、「未來化」三化教育理念；私立科大部分，「致理科技大學」，連續7年穩居冠軍。

臺灣科技大學劉志成副校長表示，臺科大的人才培育緊扣國家發展，過去一年產學合作超過5億元，技轉金額突破5000萬元；臺科大致力於培育具備即戰力的人才，在永續發展、社會責任的趨勢下，近年持續推動創新教學的多元模式，以微學分、創新學程，培育出具有專業實力、優良工作態度與勇於創新人才。