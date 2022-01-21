關於華視總經理莊豐嘉主動請辭做到月底，文化部長李永得今日表示，一切尊重公共電視的處理，「包括董事會的決定、包括當事人的決定，我完全尊重。」

去年國慶日莊豐嘉的「幽靈國慶生」之說，鬧出許多風波，李永得多次表示，這個是屬於莊個人的言論，「我之前在立法院我也說明過，我尊重他的說法，但是我並不同意他的說法。」

從幽靈國慶生衍生到現在朝野不分藍綠都希望莊豐嘉下台，外界質疑，是不是政治影響媒體人事，對此，李永得表示，他相信外面的干擾是有的，「我也相信公共電視的董事會，還有華視的董事會他們本於他們獨立的立場，專業去處理這些問題，我相信他們的專業。」

李永得解釋，所謂外來的干擾，指的是有一些不同的聲音，「總是藍的、綠的，還有其他的在野黨都有一些不同的聲音，這些聲音當然是社會多元的一部分，公視基金會的董事們都是本於他們的專業，不會受到這些干擾做出任何決定。」

至於莊豐嘉下台與政院對文化部預算安排之間的關聯，李永得表示，「兩者其實應該分開來看，公共電視內部他做的任何決定都應該給予尊重，立法院本於職權他要進行預算協商或是審查也是他的職責。」

李永得表示，「公共電視他所秉持的兩個東西都非常的好，一個就是國會的監督跟新聞的自由，都是整個民主的基本的要素，都是非常重要，都是國家進步的元素。」