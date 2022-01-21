新竹市案18060一家4口染疫基因定序結果出爐，經中央流行疫情指揮中心進行病毒基因序列比對，結果與桃機群聚案相同，因此該案傳染來源確認由桃機群聚案所衍生的家庭群聚。

中央流行疫情指揮中心21日下午記者會指出，針對案18082進行疫調，其1月13日出現味嗅覺喪失，懷疑因其1月9日與案17630在IKEA桃園店足跡重疊，且基因定序相同，推敲與案18082同桌的案18060感染後，再衍生為家庭群聚，後經病毒基因序列比對，證實與桃機群聚案相同。