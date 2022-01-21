環保署21日進行北高雄產業園區設置計畫案環評小組審查，由於台商回台苦無土地，經濟部規劃設立產業園區協助廠商找尋合適場址，並採取只租不售的方式，不過環評委員認為，補充說明空氣污染物排放增量抵換措施，必須在3月底前補足相關文件後擇日再審。

根據規劃，北高雄產業園區面積由60.71公頃修正為59.96公頃，主要招商對象為金屬製品製造業、其他基本金屬製造業、半導體製造業等，強調只有低污染產業才能進駐。