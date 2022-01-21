北高雄產業園區 補件擇日再審 15:442022/01/21 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署21日進行北高雄產業園區設置計畫案環評小組審查，由於台商回台苦無土地，經濟部規劃設立產業園區協助廠商找尋合適場址，並採取只租不售的方式，不過環評委員認為，補充說明空氣污染物排放增量抵換措施，必須在3月底前補足相關文件後擇日再審。 根據規劃，北高雄產業園區面積由60.71公頃修正為59.96公頃，主要招商對象為金屬製品製造業、其他基本金屬製造業、半導體製造業等，強調只有低污染產業才能進駐。 台南新市嘉義水上產業園區環評 雙雙闖關失敗 新店寶高園區智慧城市產業再傳捷報 #產業園區 #北高雄 #擇日 #再審 #規劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金毓泰設定地上權案 風光開工 04:102022/01/20 產業特刊 台南1／18舉辦先進運輸系統(捷運)紅線說明會 14:232022/01/19 區域情報-台南 桃市府強化產業園區開發審議時效 10:312022/01/20 區域情報-桃園 《國際產業》不畏疫情力挺 三星反手加碼越南投資 16:142022/01/20 財經 國民黨中常委選舉 規劃3月5日投票 21:192022/01/18 政治 台電通霄電廠 新建快速起停燃氣機組 確保供電穩定 04:102022/01/18 產業特刊 鹿港捷運線說明會 沿線3大開發熱點出爐 14:232022/01/21 生活 南仁湖雙響砲 拿下兩標案 04:102022/01/20 產業特刊 台積電帶旺高雄房市 天玉集團去年營收破180億 19:212022/01/19 財經 沃爾瑪申請新商標 進軍元宇宙 04:102022/01/18 全球財經 富邦產險大樓拆除祈福典禮 五年後蛻變嶄新商辦 14:412022/01/21 財經 財經熱門新聞 美股狂崩只是開始？專家警告「超級泡沫」破滅：腰斬50％ - 財經 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 老美掐脖子陸晶片業難活命？專家驚爆真實現況 - 財經 航運三雄又血腥崩殺 專家爆大哥下場 1忠告救散戶 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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