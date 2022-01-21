境外移入個案不減，本土個案又激增，國內醫療量能備受關注。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前全國專責及負壓病床共3039床，佔床率為38.4％，由於確診個案多集中在北部，目前台北區佔床率43.2％、北區為49.2％；雙雙逼近5成，近日將加開2間加強版防疫旅館，增加輕症病人分流。

羅一鈞盤點目前國內醫療量能，負壓及專責病床方面，全台共3039床，其中1168床已收治患者，佔床率38.4％；由於較多確診個案集中在北部，台北區1233床中已收治533人，佔床率43.2％，而北區539床中已收治292人，佔床率為49.2％。

羅一鈞表示，雖然目前還有空床，但還是要預作準備，讓輕症病人不要都住進醫院，24日將再加開2個加強版防疫旅館，供落地採檢陽性的輕症患者入住。

因應Omicron大量入侵，昨（20）日起包括歐美、南亞、東南亞入境航班皆須「落地採檢」，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天共有18航班抵台，採檢660人，驗出29位陽性，陽性率為4.39％；今天早上則有5航班抵台，共檢驗341人，驗出7名陽性，陽性率為2.05％。