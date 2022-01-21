路透社援引消息人士報導，英特爾將在周五宣布投資200億美元在俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）附近，打造一個開發與製造先進半導體晶片的大型製造基地。

這座新的尖端半導體生產基地將坐落於哥倫布市東北方的新奧爾巴尼市（New Albany），佔地為1000英畝，未來將提供3000個永久就業機會。最先報導這個消息的《時代》雜誌指出，英特爾證實初步將建造至少兩座半導體晶圓廠。

白宮稍早前表示，拜登總統周五將在白宮就美國政府增加半導體供應、擴大美國的半導體製造與重建國內供應鏈的計畫發表評論。 路透社報導，消息人士透露英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周五將與拜登一同現身。白宮尚未回應媒體的置評請求。

據了解，這筆200億美元的投資案只是第一步，整個大規模計畫預計將耗資數百億美元、建造一個由8座晶圓廠組成、佔地2000英畝的製造園區。基辛格向《時代》雜誌表示，英特爾將打造一個「矽中心」（Silicon Heartland）。

英特爾拒絕對這個計畫發表評論，僅發布聲明表示，執行長基辛格將在周五公布「英特爾取得製造領先優勢」的最新投資計畫細節，並表示該公司將致力於滿足對先進半導體不斷增長的需求。

從汽車到消費電子產品，全球製造商正面臨晶片短缺，促使晶片製造商爭相擴大產能，此外，英特爾也正設法從台積電手中奪回最先進晶片製造商的領先地位。

基辛格去年秋天宣布他將在年底前宣布另一個在美國的製造園區，而這個新的生產基地預計將容納8座晶圓廠。他曾向《華盛頓郵報》表示，可能在十年內投資1000億美元打造這個製造中心，最終將僱用10000名員工。

為了強化競爭力，以及應對全球晶片短缺問題，基辛格上任後即積極推動英特爾的擴張計畫，尤其是在歐洲和美國。據路透社去年底報導，英特爾和義大利正在就一項規模約為80億歐元（約90億美元）的投資案加緊協商，目標是在當地建造一座先進的半導體封裝廠。

拜登政府正全力推動國會批准一筆520億美元的資金，以大幅增加美國的晶片產量。這項撥款雖然在去年6月獲得參議院通過，但現在仍卡在眾議院。眾議院議長佩洛西周四表示，她希望能盡快參加這項晶片撥款法案的相關協商。

英特爾的新廠可能需要數年才能建成，因此無助於緩解現在的供應緊缺問題，基辛格此前曾表示，他預期晶片短缺問題將持續到2023年。

《時代》雜誌並報導，英特爾表示在12月選定俄亥俄州新奧爾巴尼市之前考慮了38個設廠地點。為了促成這座大型半導體園區的開發，俄亥俄州政府已同意投資10億美元改善基礎設施。