為爭取地方觀光，大安區長許宏綺前往五甲漁港會勘。（大安區公所提供）

台中市大安區公所為發展大安觀光事業及增進能見度，日前邀請國內知名永信盃排球賽舉辦團隊，討論大安濱海地區舉辦沙灘排球賽事可行性。區公所表示，五甲漁港港區內因經常淤積，致荒廢無法使用，可思考重新規劃活化港區場域，若可行，將是全國首座沙灘排球場。

為爭取地方觀光，大安區長許宏綺率公所團隊會同永信公司協理蔡穎吉團隊及台中市體育總會排球委員會總幹事卓枝全，一起勘查大安濱海樂園及五甲漁港等現場。

區長許宏綺指出，大安濱海樂園堤外沙灘因受限於潮汐及強大東北季風因素，不宜辦理，同時五甲漁港港區內因經常淤積，造成港區荒廢無法使用，可思考重新規劃活化港區場域，且港區南北各有防風林不受海風及潮汐影響。

永信盃團隊現場則提供辦理經驗，說明舉辦沙灘排球所需具備要件除經費及技術外，最重要是場地條件，一般濱海沙灘排球容易受到風速、潮汐等因素影響比賽之公平性及期程。

勘查人員一致建議該五甲漁港十分適合結合既有漁港環境及設施，建議將部分區域規劃為全國沙灘排球國際賽標準球場，這將是全國首座沙灘排球場地，也可藉機發展地方港區特色及符合盧市府推展國民運動政策，甚至推向國際舞台。

許宏綺表示，後續規劃尚須市府進行可行性規劃及經費挹注，急需相關運動主管機關及民間共同參與促成，以達成「富市台中，幸福大安」施政願景。

大安區公所指出，永信製藥董事長李天德為發取之社會、用於社會的精神，創辦全國排球錦標賽，數十年如一日，每年9月都會在鐵砧永信運動公園舉辦該項全國賽事活動，隊伍有數百隊之浩大陣容，造就不少排球國手，受到各界所肯定。