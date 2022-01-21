國民黨台北市議員徐巧芯12日爆料，資深媒體人周玉蔻所創的網路媒體4年來拿到政府標案870萬，簡直是「領黨的零用錢」，對此，周也立即發布聲明澄清。徐今日（21）再爆，《放言》利用沒附上刊登的網址或截圖的「幽靈文章」請款，批評此舉有違法之虞，下午將去向檢調告發此事。

徐巧芯今日在臉書發文表示，《放言》去年6月拿了「國民身分證資訊安全強化推廣採購案」去結案，但內政部結算驗收的執行內容裡面附上的新聞稿，在《放言》網站上竟然搜尋不到，讓她不禁痛批「內政部的保護費真好賺」。

徐巧芯指出，根據《放言》提供給內政部的資料，有四篇「專題文章推廣」，標題分別是：「行動時代來臨！New eID數位身分證獨立驗證資安強化」、「數位身分證即將上路！四大重點讓你秒懂New eID卡應用」、「數位身分證的資安疑慮？全球超過85%國家身分證憑證早已數位化」、「暗藏監控？數位身分證比你想像中的更加安全！」

徐巧芯表示，《放言》執行專案上清楚寫著，執行內容是在官網上「永久曝光」，但進到網站搜尋根本沒有這四篇文章的存在，唯一與「數位身分證」相關的新聞都是在幫政府高官報導，根本不是提交給內政部的驗收執行內容。徐強調，當她看到標案的驗收報告就感到奇怪，上面只有四篇文字，完全沒附上刊登的網址或截圖，跟一般的驗收報告差很多，一搜尋果然這四篇都是「幽靈文章」。

對此，徐巧芯認為，本案雖金額不高，但有一就有二，其它《放言》的標案是不是也這樣胡搞？況且，公家單位可以這樣玩嗎？這樣的驗收沒有瑕疵嗎？徐直言：「這種違法的不良公司，濫用納稅人的政府，一定要追究到底！」