受到升息迫在眉睫，通膨數據仍高等利空影響，美股3天累積下跌近1200點，全球股市也被拖累，台股今（21日）跌逾310點，本周累積跌幅達504點。多次示警股市存在泡沫的資產管理機構GMO創辦人Jeremy Grantham近日再提出警告，他說：「一個會導致歷史性崩盤的超級泡沫即將破滅，聯準會（Fed）無法抵擋股市最終暴跌近50%。」

綜合外媒報導，Jeremy Grantham周四發布的報告指出，美股正處在百年來第四個「超級泡沫」，且就如同1929年股災、2000年網路泡沫及2008年金融海嘯一樣，泡沫最終一定會破滅。

此外，Jeremy Grantham點出，美股正進入他一年前所預測的狀況，最終恐會出現近50%的跌幅，「標普500指數有機會從周三收盤價下跌近45%，並從1月初的峰值暴跌48%，摔至2500點的水準。」

Jeremy Grantham補充說道，「一年前我對這個泡沫的把握度，不如對2000年網路泡沫那樣篤定，當時我覺得很有可能，但還不到完全確定，現在，我幾乎是確定的。」

Jeremy Grantham分析，現階段投資者瘋狂購買迷因股、電動車，甚至投資NFT（非同質代幣）及狗狗幣等虛擬貨幣，已是泡沫後期常見的瘋狂投資者行為，「形成超級泡泡的條件已經成熟，當悲觀情緒重返市場時，我們將面臨史上最大的財富縮水潮。」

面對此狀況，Jeremy Grantham建議投資人賣出美股，選擇購買估值更低的股票，並將資產轉換為黃金及白銀，等待市場具吸引力時再次進場。