中央流行疫情指揮中心20日表示，考量國內外疫情升溫，各界建議及需求，指揮中心於今天開放「數位新冠病毒健康證明」供國內使用。時代力量立委王婉諭看到數位證明後傻眼表示，不明白為何疫苗證明上要放上「黨國徽」，不過，王的看法掀起網路正反看法，有網友贊同，但有網友則反嗆不要搞意識形態。

王婉諭今（21日）在臉書發文表示，昨天指揮中心終於宣布，開放使用數位新冠病毒健康證明，以供部分場所出入使用，對於這項時力量去年就倡議的政策，「方向上我們是支持的」。

不過，今天看到數位證明後，王婉諭直言，實在讓自己傻眼，上頭大大的國徽（黨徽？），是怎麼回事？就算先不討論整個證明的美感問題好了，在之前的護照爭議中，大家明明就已經抱怨過「黨國徽」了。王婉諭稱，她實在不明白，為何行政部門如今又要在數位疫苗證明上，放上大大的「黨國徽」？

王婉諭的看法掀起網友正反看法，有網友贊同，並指出為何不放國旗就好，但有網友不贊同，反嗆「跟新護照同形式，讓妳接下來出國比較方便，這樣不好嗎？多做也罵，少做也罵，立法委員還真好當」、「不喜歡可以不要當中華民國的立委」、「可以不要這麼意識形態嗎？沒有民眾那麼在意這個」。