台南市今天針對高雄確診者足跡完成消毒。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

本土新冠肺炎疫情燒到南部，在高雄港工作的確診個案18212的20多歲男性，16日曾到台南安平玄饌海鮮宴會廳參加喜宴，從上午11點待到下午3點，已匡列當天同桌11人，都是外縣市民眾，台南市衛生局已通知各縣市進行疫調，餐廳46名員工都已採檢，市長黃偉哲也對該個案隱匿足跡，怒斥行徑惡劣，不排除開罰。

黃偉哲也嚴厲譴責這名個案，得知自己確診後，知道要通知朋友篩檢，疫調時卻沒吐實，未能於第一時間告知衛生局，行徑相當惡劣。他說，吃喜酒全程脫口罩，該個案稱曾上廁所，但沒敬酒，可是，從16日到現在已經5天，這中間如果台南疫情出現破口，「台南人也不能原諒你」。

黃偉哲說，Omicron已經兵臨城下，該確診個案上周日到到安平，到現在已經隔了5天，今天雖然已經趕快去消毒，但他認為「已經慢了」，他說，不是市府掌握得慢，而是該個案未於第一時間告知行蹤，呼籲民眾趕快去篩檢，不要心存僥倖。

衛生局長許以霖說，該餐廳今天已完成清消，將歇業1天。他提醒當天曾出入玄饌的民眾，可於今天3點到5點請到南區育樂中心篩檢，明天上午9點到11點同一地點也能篩檢。

他說，如有做實聯制者，市府已通知當天曾出入玄饌的民眾趕快採檢，但沒配合實聯制、沒被通知到的民眾，也不要心存僥倖，趕快主動篩檢。