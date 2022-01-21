第20輪預約持續進行中，本輪共提供119萬接種量能，目前已有95.4萬人完成預約，預約率近8成。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥提醒，目前BNT和高端都還有名額，如有第3劑需求，請在明天中午前至1922疫苗平台預約。

本輪莫德納已於昨天全數預約完畢，而BNT仍有18.9萬名額，高端還有3.7萬，本輪莫德納已於昨天全數預約完畢，而BNT仍有18.9萬名額，高端還有3.7萬。莊人祥表示，BNT名額分布全台各縣市皆有，高端則以台中市餘額最多，其他縣市如高雄、新北、彰化、屏東則有少量。

第3劑打氣持續高漲，昨（20日）疫苗接種40萬8361人，第3劑就佔了32萬3995，其中又以莫德納最受青睞，單日湧入26萬5214人接種。目前國內第1劑疫苗涵蓋率為80.98％，第2劑為73.17％，第3劑為13.40％。

近來國內疫情持續升溫，台大醫院感染科醫師謝思民今天指出，目前還沒辦法與病毒和平共處，因此務必打第3劑來防範，除了可以提升抗體效價，還能增加中和Omicron變異株的能力，並且提升抗體的持久度；至於第3劑廠牌選擇，mRNA疫苗（莫德納及BNT）產生的抗體效價較高，但如果擔心接種後發生不適，則可選擇次單位蛋白疫苗（高端）。