2021年受到疫情影響，有些人因此失業，如今即將迎來新的一年，大家也希望接下來可以扭轉乾坤，新的一年能夠更好。易經財經專家陶文出版《2022虎年開財運賺大錢》提到，疫情逼迫我們蛻變，而壬寅太歲提供我們機會，2022的太歲星同時也提供我們飛躍的機會，天星盤中的紙鳶就是我們航向新生命的飛航器，並分享2022年12生肖的流年運勢，讓民眾了解未來即將面對的難題與希望。

【鼠】各年次流年運勢

1972年的老鼠（民國61年，壬子年，51歲）

文昌星值歲，老鼠們的機會氣息十分活躍，尤其是因為「人」而帶來的動能，讓老鼠們感覺後疫情時期動能滿滿，而這就是老鼠們今年的運勢亮點，那就是正確掌握機會，老鼠會紅。事業值得積極轉變策略，學習新專長，年齡不是問題。不過還是要提醒的是，需要妥善規劃並且預估風險，進可攻，退可守，才是最完美的境界。情緣運勢女優於男，男士們宜提防招惹爛桃花。財運佳，劫財星也旺。

1960年的老鼠（民國49年，庚子年，63歲）

人因夢想而偉大，不過夢想卻因人而實現。這是個有機會勇敢做夢的流年，而這些夢想也將有機會因為老鼠們的行動而實現。如此看來，這是個「動能」十足的流年，只因為「驛馬星」掌握太歲星的氣息。人生不算短，也不很長，有機會讓生命更圓滿的時間並不多，今年值得老鼠們掌握，而這是老鼠們的流年運勢亮點。而幸運點則是貴人磁場，暗貴人等著老鼠們去開發，就從廣結善緣開始。

【牛】各年次流年運勢

1973年的牛（民國62年，癸丑年，50歲）

有道是「成功靠借力，而不是盡力」，借力使力少費力是聰明策略，不過許多時候此種借力法所借的並不一定是人的力量，智慧與學習都是借力的方法。對於牛族們而言更是如此，只因為這一年的人脈能量雖然活絡，不過宜提防遇人不淑，人錯了，努力容易白費。於是乎，人云亦云成為流年大忌諱。女性情緣運勢頗佳，因此不對的對象不需要過於執著。男士們則宜提防誤踩桃花地雷。

1961年的牛（民國50年，辛丑年，62歲）

雖然說「天下武功，唯快不破」，過於急躁的快速，反而容易為自己找來麻煩。換個角度來說，對於牛族們而言，這將會是個以靜制動的年，雖然流年亮點在於行動，不過幸運點卻出現在縝密的規劃上。目標明確，行動方向才能準確，能量也才能全力施展，然而節奏與時程的安排缺之不可。事業的轉型如此，投資求財策略也是如此。情緣運勢，女優於男。

【虎】各年次流年運勢

1974年的老虎（民國63年，甲寅年，49歲）

「不害怕練過一萬種踢法的人，只怕一種踢法練一萬次的人」這句話指的是堅持，絕對不會是重複。對於老虎而言，這一年最大的忌諱是一樣的戲碼重複上演的窘況。因為太歲星提供強大能量，卻也提供自我矛盾的糾結，大好大壞的現象就這樣發生。化解的策略將會是先計畫再行動，按圖索驥，穩紮穩打，再好的機會也絕不貿然衝刺，尤其是投資求財的部份，因為劫財星在暗中虎視眈眈。

1962年的老虎（民國51年，壬寅年，61歲）

真正犯太歲的生肖，當然非安太歲不可！由於健康星的影響較大，因此養生的功課務必到位執行。企圖心與行動力依舊強勁，再加上朋友星明顯，今年的事業也因為機會轉變而更加理想，不過合夥對象和夥伴的挑選十分重要。財運佳，股市投資求財以短線靈活為宜。男士們宜謹慎面對情緣事務。女士們的另一半健康需要獲得關注。

【兔】各年次流年運勢

1975年的兔子（民國64年，乙卯年，48歲）

身段要軟，方法要硬，放得下，才拿得起。對於兔子而言，這將會是個真槍實彈演出的一年，因此格外提醒務必學會抽離的功力。只因為自我意識在這一年中的氣勢十分明顯，恣意妄為的結果恐怕容易偏離預期中的軌道。不過幸運的是，貴人能量十分強大，找對人，做對事，水到渠成。謹慎理財是值得提醒的部份。家庭運勢佳，購屋置產的好年冬。

1963年的兔子（民國52年，癸卯年，60歲）

命帶文昌的兔子，本來就是聰慧有加，再加上壬寅年的太歲才華星能量加持，這一年即便不是長袖善舞，也會是佳作不斷。不過有個提醒一定要說，那就是合作事務宜謹慎再三，事業或項目不會的問題，唯有說清楚講明白才能夠免於誤會一場而蒙受損失。企業兔子容易遇到翻轉的契機，事業延伸的機會先掌握再說。健康星磁場不佳，養生的功課不可少。

【龍】各年次流年運勢

1976年的龍族（民國65年，丙辰年，47歲）

改變不是為了取悅世界，而是為了成就更好的自己。這是個想定下來，卻需要很大力氣的一年。只因為驛馬星與福氣星連結在一起，唯有不斷改變學習，學習再改變，才能更把福氣星的能量墊高。成家立業雖然已然成為過去式，不過在事業有機會再出發，而家庭幸福今年有機會再啟動，龍族們的腳步不應該停歇。女士們的情緣運勢頗佳，該珍惜的緣份請別輕易鬆手。

1964年的龍族（民國53年，甲辰年，59歲）

如魚得水，優游自在。這是許多人追求的夢想，卻是龍族們在壬寅虎年的運勢寫照。只不過此種好運是用心經營的結果，並不會自動從天上掉下來。自信心高是元素之一，貴人暗中幫助是元素之二，廣結善緣與積極學習則是元素之三，以上種種都起源於龍族們走出原有的框架，廣結善緣是為了讓生活更多采多姿。只不過，由於健康星磁場並不理想，養生的功課有必要多做一些。

【蛇】各年次流年運勢

1977年的蛇（民國66年，丁巳年，46歲）

歲德合吉星照拂，又有福壽星助威，雖然屬於偏沖的生肖，蛇族的幸運指數依舊居高不下。偏沖太歲的化解之道在於安太歲，而掌握歲德吉星正向威力的策略則是勇敢追夢。這是個值得努力的一年，萬事俱備，只欠東風，而這股東風就是努力的目標和行動力。家庭運勢頗為理想，修繕與購屋置產都是好時機。男士們宜關心另一半的健康，女士們情緣運勢頗佳，珍惜是幸福的開始。

1965年的蛇（民國54年，乙巳年，58歲）

歲德吉星照拂，再加上貴人能量也十分明顯，事業運勢可望再登高峰，疫情期間的不順利有機會獲得化解，而轉變是最好的策略。合作的能量出現，代表有機會透過學習與借助貴人力量，轉變事業層級，同時也有機會開拓新的財富與商機。因此，有想法就該給予做法，重點是自信心務必獲得提升。男女蛇族皆宜將生活聚焦在自我成長上，情緣部份愈淡愈好。

【馬】各年次流年運勢

1978年的馬（民國67年，戊午年，45歲）

「三陽開泰」是一種新希望啟動的代名詞，對馬族們而言是整體運勢的啟動象徵，雖然這是正向的訊息，不過如果馬族們啥事都沒做，也只會是一場絢爛的煙花。首先會感到振動的會是事業工作事務，不論是重新啟動，還是轉型再出發，這都是理想的好流年。其次是家庭與團隊，代表的是成家與立業，大利購買不動產或重新布局新家，實體空間或相處氛圍都是如此，而團隊的運作也十分有利。唯一需要用力的是行動力，想是問題，做是答案。

1966年的馬（民國55年，丙午年，57歲）

恭喜馬族們，好運勢啟動！太歲星的照拂，這將會是個能量滿滿的一年。一種再攀高峰的感覺十分強烈，而馬族們也有十足的信心可以更好。只不過需要提醒的是，如何設妥明確的目標將會是讓好運勢開花結果的關鍵。事業運勢可望重獲新生機，家庭運勢十分理想，大利乘勝布局。人際關係磁場也十分活絡，廣結善緣的策略不宜停歇。財運方面需要謹慎面對，只因為劫財星暗中虎視眈眈。

【羊】各年次流年運勢

1979年的羊（民國68年，己未年，44歲）

官祿星主事的流年，要名得名，要成就有成就，這是個最值得為事業打拼的一年，不過成功的關鍵在於做好組織，因為單打獨鬥永遠不如團隊合作。一般羊族們，則建議考取證照，讓政府團隊來為自己背書。家庭運勢十分理想，成家立業的好流年，把幸福的窩布局好，幸運指數才有機會提升，對於有意購買屋宅的羊族們而言，這是個理想的購屋年。女士們的姻緣十分幸福，值得用心掌握。

1967年的羊（民國56年，丁未年，56歲）

歲德合吉星照拂的流年，整體運勢自然是亨通。再加上太歲星釋放幸福的能量，讓家庭和團隊運勢同步穩健，健康磁場也十分正向，這是個有機會凝聚正能量重新出發的流年。貴人星和福祿星同步，代表廣結善緣的策略容易為自己帶來強大的好運能量，也代表事業的發展可望藉著合作的機會獲得擴展。然而謹慎理財是必要的提醒，守紀律是投資求財的必須。

【猴】各年次流年運勢

1980年的猴（民國69年，庚申年，43歲）

文昌星啟動的流年，這是一種心想事成的寫照，同時也是才華可望展現的徵兆，不過前提是必須把目標設定清楚而鮮明。換言之，這一年不缺機會，缺的是按部就班的紀律，正所謂「按圖施工，保證成功」，就依照計畫行事吧！值得一提的是，這一年可以努力，但忌諱孤注一擲。情緣運勢，女士們良緣可期，而男士們就要謹慎規避爛桃花。

1968年的猴（民國57年，戊申年，55歲）

世界愈快，心則慢。對於猴族們而言，體驗慢活並不容易，不過卻有必要牢牢記住「欲速則不達」的故事。只因為這是驛馬星主事的流年，不只是思緒變快，事業的演變也變得快起來，不過當現實與理想相左的時候，不妨回歸現實面，稍安勿躁為宜。情緣運勢女優於男，單身適婚女猴人宜多留意機會，以免和白馬王子擦身而過。男士們的貴人是異性，不過要謹慎拿捏彼此關係。

【雞】各年次流年運勢

1981年的雞（民國70年，辛酉年，42歲）

先求有，再求好。通常會出現在安慰的對話中，不過對於雞族們的2022年運勢分析來說，卻是典型步步為營的描述。先顧好已經擁有的，再繁衍出觸類旁通的新項目。在事業上容易出現新的想法，值得嘗試。姻緣上辛苦有成，男士們多一分謹慎，少一分煩惱。財富運勢上，則是欣欣向榮。家庭運勢頗優，遷徙、修繕和購屋都值得掌握節奏進行。

1969年的雞（民國58年，己酉年，54歲）

整理後再出發。去年（2021年）「將星」，今年（2022年）「官祿星」，明年（2023年）歲破星，如此看來今年會是雞族們好運勢的最高峰，順勢才是最為理想的開運策略。不過在事業、財運與家庭運勢都理想的情況下，人和成為這個時候加分的重點功課。成功的人懂得借力使力，那你呢！情緣運勢不論男女生都需要謹慎以對。事業出擊，按部就班，步步為營。

【狗】各年次流年運勢

1982年的狗（民國71年，壬戌年，41歲）

雖然說合作力量大，也說借力使力少費力，不過對於2022壬寅虎年而言，狗狗們恐怕最需要謹慎面對的就是合作的事務。整體而言，流年財運十分理想，事業運也是頗優，對於有意開創新事業或進行事業轉型的企業家們而言，這是個十分有利的出發年。只不過需要規避的是「人云亦云」和「因人設事」，合作事業更應該謹慎挑選對象，而遊戲規則也有必要「先小人，後君子」事先訂定愈詳細，天長地久的機率就愈強。不論男女，情緣運勢謹慎以對，避免誤踩地域地雷。

1970年的狗（民國59年，庚戌年，53歲）

有人說「我們是被逼著成長的」。是的，時代的變遷，大環境的突發狀況，讓人難以應付，這兩年就是這樣。對於狗狗們而言，2022年將會有很大的目標出現，因此極容易因為要掌握而急就章行動。萬事俱備，只欠東風，這股「東風」就是規劃時程，按部就班，為了避開一股腦的風險。財利與事業運都理想，然而人際關係卻需要多費心思，就從釋放學習的訊息態度開始。

【豬】各年次流年運勢

1983年的豬（民國72年，癸亥年，40歲）

天底下最難搞的就是「人」，尤其是自己人，相信這是許多人的心聲，2022年的豬族們要面臨的重大流年課題就是「人」。聽起來好像並不吉利，應該會有很多「人」的麻煩，不過幸運的是，由於太歲星同時也提供舒緩與化解之道。

首先，多接近正向思維的人，其次對於身邊親友的抱怨聽聽就好，千萬別身陷其境。而最重要的是，找一群正向積極的朋友，一起開啟財運和事業運的大門，並且定期檢視與修正。年中結算，1983年的豬族們將會是最為幸運的一群。值得提醒的是財利運勢的運作，就好像一刀兩刃一般，燒錢和賺錢通常會在一線之間。男士們務必學會保護自己，誤惹爛桃花的結果會很慘！

1971年的豬（民國60年，辛亥年，52歲）

機會如潮水般湧現，這是個可以如願大展身手的流年。原來就很有想法的豬族們，在太歲星的引動下更是顯得靈活靈現，對於商務買賣的人來說是如虎添翼，容易嘗試到理想變現的舒暢感。企業家們對於事業的轉型可望順心如意，一般豬族們也容易透過學習為事業加分。整體來說，這是個幸運的一年，因為生活多了精彩性的豐富感，因此有想法就該給予落實的做法，而提升財富的能量也因而獲得實現，換言之這是豬族們千載難逢的「智慧生財年」。雖然如此，如果想讓此種好運勢以綿延不絕的方式呈現，豬族們需要執行的就是廣結善緣。多了貴人的助益，整體太歲能量的正向循環才有機會以倍增的方式運轉。