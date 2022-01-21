陳立農全新專輯同名單曲〈日心說〉MV現已上線。（環球音樂提供）

陳立農全新專輯同名單曲〈日心說〉MV現已上線。（環球音樂提供）

環球音樂與傳奇星娛樂旗下歌手陳立農全新專輯《日心說 The Heliocentrism》同名單曲〈日心說〉MV21日上線，力邀金鐘獎潛力新人李沐深情對戲，詮釋一場放大本我的探尋之旅。

〈日心說〉歌曲講述對愛的追尋，從向外的崇拜、為愛奉獻，到最後向內燃燒自我、成為自帶光芒的太陽。為了在MV中詮釋歌曲提到行星與太陽的互動關系，導演特地打造出異星次元的場景。在其中，陳立農扮演一個在外星球採集礦石的尋寶者，在一次來不及逃離的閃焰來襲時，被李沐扮演的植物學家拯救。身處異星的兩個人，漸漸發展出一段曖昧的感情關係，卻遇上一次更大型的閃焰爆發，終究只能悲劇收場。但在悲傷之中，還是擁有最後希望。被拯救的人，成為了自己的太陽，要永恆守護兩個人的夢想。

陳立農在拍攝時吃足苦頭，在外景的太陽曝曬下，穿著厚重的戲服不斷奔跑，讓他汗流浹背；到了棚內，不斷穿脫及反覆排練、演出，也讓他的手因為摩擦而受傷。但為了呈現最好的畫面感，即使再累、再痛，陳立農也不喊苦。陳立農透露，拍攝前經過多次彩排、演出調整「雖然是第一次和李沐合作，但我們很快就培養出默契，MV中有不少即興演出，為彼此加戲。」兩人互動自然，李沐也表示過足戲癮：「很感謝能參與這麼棒的作品。」

陳立農全新專輯同名單曲〈日心說〉，由金馬獎最佳原創電影歌曲及金曲獎年度最佳歌曲創作人金筆組合佳旺及許媛婷攜手創作，陳立農也展現了不同於以往的聲音詮釋，用輕柔語調字字句句鋪陳，在副歌結尾用盡全力放聲高唱，聽見他由細膩到釋放的情感轉折，唱功更上一層樓。