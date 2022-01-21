公平會21日舉行成立30周年慶祝茶會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都有到場出席。蘇貞昌在現場聽到公平會主委李鎂提到蔡英文曾任公平會委員，並指出，公平會的優秀人才走出公平會，「最高可以做到總統！」

隨後致詞的蘇貞昌像是恍然大悟的說道，他總是每日三省吾身，聽了李鎂的話，他才知道「我為什麼不能選總統，原來是因為我沒有當過公平會的委員。」

蔡英文是1995年至1998年擔任公平會第二屆委員。21日蔡英文可說是「回到公平會一起祝賀30歲生日快樂」。