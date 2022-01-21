台61線西濱快速道路雲林段的區間測速儀器於2020年4月1日起執法，因彰化段區間測速準確度出包，加上有資安疑慮，全線在2021年1月都暫停使用，公路總局第五區養護工程處今（21日）宣布雲林段1月31日將恢復執法，最高速限90公里，罰則比照高速公路，超速罰款3000元起跳。

五工處指出，關於區間測速設備自動校時及資安疑慮，經濟部標準檢驗局去年公告實施「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，也通過第三方資安實驗室檢測，今年1月31日（除夕）起恢復測速執法。

本段區間測速執法範圍是台61線南下車道218公里＋250公尺至226公里＋250公尺（麥寮橋頭至台西崙豐路段）的易超速路段，總長8公里，以速限最高90公里計算，通過該段時間低於288秒即開罰。

五工處表示，區間測速的起點及終點均設有測速取締標誌「警52」，以及黃底黑色字告示牌提醒，請用路人務必克制油門避免超速受罰。

台61縣雲林段區間測速2020年4月1日執法時，1個月內拍到1540件違規，後來因彰化段的準確度遭質疑，彰化警方撤銷3000多張罰單，雲林縣也暫不開單；去年一月交通部認為設備有資安疑慮，全線區間測速設備都暫停使用。

據雲林縣警局統計，該路段每年發生40多至50件車禍，主因是超速。