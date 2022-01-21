新日鐵21日表示，將以7.63億美元收購泰國兩家電弧爐同業，藉此希望可減少依賴使用焦煤並排放二氧化碳的傳統不環保高爐。
這家日本最大的鋼鐵業者將拿出3億美元左右，購買泰國G鋼鐵公司(G Steel)以及GJ鋼鐵(GJ Steel)的股票。還有再加上其它費用，這整樁收購金額將高達7.63億美元左右。
新日鐵積極擴大自我版圖，希望能在日本附近的國家，找到物美價廉的生產資源。除了這件泰國同業合併案，新日鐵也想砸錢買下另家東南亞鋼鐵廠，目前雙方正商議各項細節中。
新日鐵21日表示，將以7.63億美元收購泰國兩家電弧爐同業，藉此希望可減少依賴使用焦煤並排放二氧化碳的傳統不環保高爐。
這家日本最大的鋼鐵業者將拿出3億美元左右，購買泰國G鋼鐵公司(G Steel)以及GJ鋼鐵(GJ Steel)的股票。還有再加上其它費用，這整樁收購金額將高達7.63億美元左右。
新日鐵積極擴大自我版圖，希望能在日本附近的國家，找到物美價廉的生產資源。除了這件泰國同業合併案，新日鐵也想砸錢買下另家東南亞鋼鐵廠，目前雙方正商議各項細節中。
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