財團法人見賢思琪社會福利公益基金會今（21日）動員基金會志工和三重慈暉志工，致贈110位獨居長者年菜、年糕及春節紅包。（三重區公所提供）

財團法人見賢思琪社會福利公益基金會今（21日）動員基金會志工和三重慈暉志工，致贈110位獨居長者年菜、年糕及春節紅包。基金會執行祕書陳婉萍表示，宏國集團常年關懷三重區獨居長者，每年都會招待長者到關係企業的凱薩飯店圍爐，然而有些長者因身體狀況不宜參加，因此特請飯店主廚製作適合長者的養生餐點，希望同樣表達新年祝賀之意。

宏國集團創辦人林堉琪成長發跡於三重、蘆洲，在事業有成後，本著取之於社會，用之於社會的精神，積極從事各項公益活動。在創辦人往生後，董事長母親林謝罕見成立財團法人林堉琪先生紀念基金會，其董事長林鴻道成立財團法人見賢思琪社會福利公益基金會，母子兩人的基金會持續發揚創辦人的精神。

見賢思琪基金會董事林柏岳同時也擔任志工，在三重區公所區長陳奇正，以及慈暉志工等人的陪同下，致贈年菜、年糕及600元紅包給唐伯伯，在眾人的關懷下，伯伯幾度紅了眼眶。

唐伯伯今年89歲，在16歲時跟隨親戚與國軍撤退至越南，再輾轉到台灣，擔任裁縫師傅，後因年齡增長，視力不佳而退休，因無子女且為本市低收入戶，後由三重區公所慈暉志工長期照顧及送餐，唐伯伯感謝政府單位及社會善心人士協助照顧與關懷，尤其收到年菜及紅包倍感暖心。

陳奇正表示，感謝見賢思琪基金會不畏風雨和低溫，只為在年節前送給長者一份熱騰騰的年菜和紅包，溫暖的不僅是長者的胃，更是長者的心。