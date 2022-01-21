今天在網壇傳出令人惋惜的事情，年僅22歲的美國網球美少女貝莉絲(Catherine Bellis)宣布退役，她昨天在個人IG向外界說明，自己因手臂傷勢幾乎沒有改善，決定停止打網球，目前正在完成商業/金融大學學位(3 個月後畢業)，也和她的球迷表達感謝。

貝莉絲在文內表達了感嘆說：「我想快速向大家更新一下訊息，因為我已經有一段時間沒有出現在球場上，在發現自己的手臂傷勢沒有進展後，我決定停止打球，3年多來我都在養傷、訓練、比賽等情況中來回不停，這讓我的身心都無法再負荷。」

不過貝莉絲仍表達對網球的喜愛：「我絕對熱愛這項運動，在我的比賽中只充滿著美好回憶，什麼都沒有，但我決定要重新開始。我目前正在完成商業/金融大學學位，之後將獲得MBA，另外也成為一名全職的投資分析師。」

貝莉絲身高170公分，擁有姣好的身材和臉蛋，2016年她首次踏進職業賽場，拿下當年WTA 125賽事夏威夷公開賽冠軍，並在次級的ITF賽事中多次奪冠，世界排名最高曾達到第35，大滿貫賽部分她在2016年美網打進第三輪、2017年法網打進第三輪，2020年澳網也在第三輪出局。