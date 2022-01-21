立法院今重啟中央政府總預算審查，朝野一開始就達成共識，針對政院提出的2兆2784億總預算，經扣除公務員調整待遇163億後，其餘2兆2621億，統刪270億，刪減率1.19％。政令宣導費也從原先統刪20％，提高至30％。

立院日前協商中央政府總預算，國民黨團驚爆，官股佔8成的華視總經理莊豐嘉，竟要求國民黨撤銷檢討華視長年虧損的預算提案，否則將修理國民黨。消息傳出，朝野譁然，不僅讓預算協商就此暫停，民進黨團總召柯建銘更直指恐嚇國會已逾越紅線，「就讓他求仁得仁」；經公廣集團召開董事會後，莊豐嘉面臨去職危機，最後他主動請辭。

莊豐嘉鬧出的風波落幕後，朝野今日重新啟動今年度中央政府總預算案。會中柯建銘一開始就說，莊豐嘉的事情已經過去了，現在就是尊重公廣集團的處理；而行政部門也要從這件事得到一個教訓，未來針對預算問題去拜訪黨團時，如果不行就交給民進黨黨團處理，要是朝野協商沒共識就表決，「不要去做吵架的動作，假如每個部會都去吵架，立法院就不像話。」

柯建銘強調，他不是認為莊豐嘉是壞人，畢竟他當華視總經理後，非常努力進行財務改革，這點確實受到肯定，「但事情已經過去了，外面在怎麼罵，我一笑置之，立法院該有的國會尊嚴終究是存在的。」

由於莊豐嘉案朝野態度一致，因此今天會議開始前，朝野黨鞭也已先進行「會前會」，敲定總預算的統刪比率。

目前朝野確認，針對政院最初提出的2兆2784億總預算，經扣除公務員調整待遇163億後，其餘2兆2621億，統刪270億，刪減率1.19％。

對於統刪科目，原先民進黨團堅持統刪20％，國民黨、民眾黨團主張至少要到50％，但今會前朝野就達成共識，費鴻泰表示，統刪比率確定折衷調整為30％。

其餘科目的統刪比率，大陸地區旅費大陸統刪50％；國外旅費及出國教育訓練費統刪5％；委辦費通刪5％；房屋建築養護費統刪5％；車輛及辦公器具養護費統刪5％；設施及機械設備養護費統刪5％；軍事裝備及設施統刪3％；設備及投資統刪6％；對國內團體之捐助與政府機關捐助補助統刪5％；對地方政府之補助統刪5％；一般事務費統刪5％。

費鴻泰表示，由於疫情快速爆發，因此總預算的協商希望今、明2天就能完成，接著下周一將總預算送院會三讀；其餘法案部分，周二完成。