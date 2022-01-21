即將迎接農曆過年，在春節來臨之前，大部分的家庭都會進行大掃除，不但要把住家打掃得乾乾淨淨，更要掃去一年的晦氣和霉氣，以全新的面貌迎接新的一年。許多人以為除夕是大掃除的最佳時機，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，其實最好是在農曆12月24日、也就是今年國曆的1月26日打掃，對運勢最有幫助。

從命理角度來看，農曆年前大掃除的時間對運勢有明顯的影響，俗語說：「二十四，掃房日。」，一般臘月二十四這天，是傳統習俗中打掃房子的日子。另外，在民間有一句俗語，叫做「七掃金、八掃銀」，在十二個時辰裡面，排第七位的是午時，第八位是未時，午時和未時，對應到現在，就是上午11點到下午3點。因為，在這個時間段內陽氣是最旺盛的，如果過去屢屢遭遇挫折，運勢多舛，就可以趁這個時段將霉運和一些不乾淨的東西，全都清掃出去。

另外，大掃除的打掃順序也有講究，命理上建議打掃時最好從屋內往大門口掃，這樣才能將衰氣與霉氣都掃到屋外，讓來年諸事順遂，鴻運當頭。除此之外，如果家裡供奉了神像，在清掃時，切記不要隨意挪動，以免冒犯神明，為家人帶來不吉之事。

最後，大掃除把屋子整理乾淨後，還要把自身打理妥當，大家要將自己從頭到腳，沐浴清理，乾乾淨淨的迎接新年的到來。

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