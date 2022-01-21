去年0402台鐵太魯閣號事故釀49人亡、2百多人輕重傷，花蓮地院今續審台鐵主辦工程司潘堂益偽造文書等罪，傳喚1名高姓證人，並借提李義祥，針對「假日違法施工一事是否預先放行」，當庭對質。由於證人指控，潘在4月1日凌晨5時，於工地辦公室前曾對李說「你要做就做，我當作沒看到」，直接證實台鐵放行違法施工，不過潘卻矢口否認，讓受難家屬氣到當庭痛罵「好想揍你一拳，還我兒子命來！」

審理庭中，檢察官先傳喚擔任李義祥臨時工的高姓證人，他指出，3月31日晚間11點多，有聽到潘跟李在商量4月2日到底要不要施工，直到4月1日凌晨5點下班時，看到潘跟李走到貨櫃屋，並對他說「你要做就做，我當作沒看到」，接著就問自己「你看你明天要做還是不要做，再看怎麼樣」。直到晚間還接到李的電話告知隔天要施作的內容。

他說，當時工程進度落後，李在工作時都會說「進度來不及了」，認為身為主辦工程司的潘也應該知情。

不過潘堂益的律師駁斥高的證詞是子虛烏有，當庭質疑「你離他們多近？有用尺量嗎？」，並拿出皮尺，測量高男說聽到證詞時與潘的2米距離。潘堂益則是聽到李義祥承認自己曾向他報告假日要違法施工一事，當庭駁斥「絕無此事」，反而是李問他，但他沒有答應，喊冤說這樣的指控非常不公平。

由於潘堂益律師開庭前，向審判長說明，潘因本案承受極大壓力，有到醫院住院治療，院方也有開立診斷證明，不過打悲情牌似乎無效，反而點燃罹難者家屬心中怒火，家屬痛批，自己的2名至親就這樣離開人世，他至今天天做惡夢睡不好，「壓力有比我大再來說嘴」。

罹難者律師陳孟秀表示，證人3度作證供詞一致，都指向主管工程進度的潘堂益事先知情違法假日施工，出事卻推得一乾二淨，潘堂益也因偽造文書、過失致死罪被起訴，認為台鐵無法卸責。

另，台鐵昨聲明已和26位罹難者家屬達成和解，將委請律師對事故被告代位求償。陳孟秀對此表示，台鐵一再宣稱會誠實面對司法，求償對象卻獨缺已被起訴的台鐵員工潘堂益，令人難解，並呼籲台鐵應與被害家屬積極聯繫求償進度，不要把家屬當成局外人，每次都是透過媒體才得知司法進度。